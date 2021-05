FIFA 21: Quais os times mais ricos do jogo?

Listamos os 10 clubes com mais dinheiro para transferências no modo Carreira, para começar com tudo no game

O modo carreira é um dos mais populares entre os jogadores do FIFA 21, e enquanto alguns preferem iniciar jornadas com equipes mais modestas, outros optam pelos grandes milionários do futebol europeu.

Mas quais serão as equipes mais ricas para iniciar sua carreira no FIFA 21? A Goal separou os “ricos” do futebol mundial para te ajudar a começar com tudo no game.

#1 Real Madrid - 188 milhões de euros

Com quase 200 milhões disponíveis para contratações logo de cara, o time Merengue ainda tem um elenco valiosíssimo e bastante jovem, que pode render verdadeiras fortunas no game.

#2 Barcelona - 180 milhões de euros

Se a possível saída de Messi é uma preocupação, o Barça tem dinheiro de sobra para gastar no FIFA 21 (sem se preocupar com sua enorme dívida), além de um elenco dos mais valiosos do game.

#3 Manchester United - 177 milhões de euros

O United irrita a torcida por passar janelas de transferência inteiras sem trazer reforços importantes, mas no FIFA 21 é possível corrigir esse problema, com quase 180 milhões em caixa.

#4 Manchester City - 176 milhões de euros

Na cola do rival de Manchester, o City tem só um milhão de euros a menos no FIFA 21, e um elenco bastante recheado.

#5 Paris Saint-Germain - 130 milhões de euros

Precisa de mais do que Neymar e Mbappe? O PSG ainda tem 130 milhões em caixa, para comprar mais craques e deixar o clube ainda mais potente.

#6 Juventus (Piemonte Calcio) - 105 milhões de euros

Nem o nome, escudo e uniformes genéricos da Juve no FIFA 21 diminuíram o poder de fogo dos italianos. Com mais de 100 milhões para se reforçar, dá para montar um esquadrão ao redor de CR7.

#7 Bayern de Munique - 100 milhões de euros

Atual campeão de tudo na Europa, o Bayern pode ficar ainda melhor no FIFA 21, com grana de sobra para deixar seu elenco ainda mais forte e consistente. Vendas de algumas peças também podem render muito.

#8 Inter de Milão - 99 milhões de euros

Após quebrar a hegemonia de quase uma década da Juventus na Itália, a Inter é um dos melhores clubes para começar no FIFA 21. O elenco forte, cheio de jogadores valiosos, e os quase 100 milhões no banco para transferências ajudam muito.

#9 Liverpool - 90 milhões de euros

Mesmo em fase complicada, o Liverpool segue com alguns dos melhores jogadores do mundo, o que pesa muito no FIFA 21. Com tantas estrelas e muito dinheiro para investir, o time inglês é ótimo para um novo projeto.

#10 Chelsea - 85 milhões de euros

Surpresa na Champions, o Chelsea pode não ter os jogadores mais badalados, mas com jovens promessas e uma boa quantia para gastar em reforços, pode ser ideal para uma jornada no FIFA 21.