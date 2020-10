FIFA 21: como fazer e quando usar os melhores dribles do game

Aprenda a executar os dribles mais úteis e eficientes do game para iludir os adversários e criar ótimas oportunidades de gol

Assim como no futebol real, dribles e fintas são uma ferramenta importante no FIFA 21, já que, no game, usar a habilidade dos seus jogadores para iludir os adversários pode criar ótimas oportunidades de gol, além de belas jogadas. Confira o nosso guia e aprenda a executar os dribles mais úteis e eficientes do game.

Dragback

Os infames dragbacks estão de volta em FIFA 21, mas tiveram uma mudança importante em seus controles, além de sua velocidade de execução diminuída. Apesar das diferenças, a finta segue uma das mais úteis e versáteis do jogo e pode ser feita por todos os jogadores.

Para fazer um dragback, segure L1+R1 / LB+RB e mova o analógico direito para a direção desejada. É possível ainda fazer uma versão com dois toques, movendo o analógico direito para uma segunda posição rapidamente (trás e direita, por exemplo).

Meia-lua

Ideal para jogadores velozes, a meia-lua é outro drible a ganhar um novo comando em FIFA 21, o que tornou sua execução muito mais simples. Além de ajudar o seu jogador a passar pelos defensores, o movimento também é útil para acelerar o ritmo rapidamente, adiantando muito a bola.

Para fazer a meia-lua, pressione o R1 / RB duas vezes rapidamente.

Lambreta

Muito mais do que uma firula, a lambreta (ou carretilha) é um dos dribles mais eficientes do FIFA 21, já que pode furar defesas muito fechadas, jogando a bola por cima dos zagueiros. Experimente o movimento na linha de fundo ou infiltrações diagonais na área para sair na cara do gol.

Para fazer a lambreta, mova o analógico direito em direção às costas do seu jogador, e então para a frente duas vezes, rapidamente. Note que os comandos do drible são referentes à posição do jogador.

La Croqueta

Melhor drible de , a finta foi bem piorada na versão anterior do game, mas voltou a dominar as partidas online em FIFA 21. Use a Croqueta para ganhar vantagem sobre defensores e iniciar uma corrida ou abrir espaço para finalizar.

Para fazer La Croqueta você precisa controlar um jogador com pelo menos quatro estrelas em dribles. Segure o L1 / LB e então mova e segure o analógico direito para a esquerda ou direita até que o jogador execute o drible.

Giro 360

O giro 360 (ou Roleta de , em homenagem ao craque Zinedine Zidane) é um daqueles dribles que, quando usado no momento certo, tira completamente os defensores da jogada. Espere até que o zagueiro esteja muito próximo, para garantir que o giro fará com que seu jogador se projete completamente.

Para fazer um 360, gire completamente o analógico direito (sentido horário ou anti-horário).

Corte longo

Os cortes (ou chutes falsos) são um dos principais dribles do vasto repertório de FIFA 21, e têm uma versão alternativa, ainda mais rápida. Com o corte longo é possível adicionar uma finta de corpo ao movimento, que fará com que o seu jogador dispare em velocidade para a bola.

Para fazer um corte longo, segure o L1 / LB, pressione o botão de chute, e então rapidamente o de passe. Também dá para escolher a direção e ângulo da finta, movendo o analógico esquerdo.

Elástico

Marca registrada de Ronaldinho Gaúcho, o elástico era tão rápido em FIFA 21, que precisou ser “nerfado”. Mesmo depois de ter a sua velocidade reduzida, o drible segue como uma excelente opção para invadir a área com facilidade e até mesmo cavar pênaltis.

Para executar um elástico é preciso controlar um jogador com cinco estrelas de drible. Faça uma “meia-lua” no analógico direito, de fora para dentro. Também dá para usar a versão invertida do elástico, fazendo a meia-lua para dentro para fora.