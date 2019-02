Barcelona procurou Onana, goleiro do Ajax, confirma empresário do jogador

Clube catalão busca um novo goleiro reserva e camaronês entra na mira para a próxima temporada

Em busca de um novo goleiro reserva, o Barcelona está interessado na contratação do goleiro André Onana, do Ajax, de acordo com a Rádio Catalunya.

Visando um substituto de Cilessen, insatisfeito no banco de reservas e querendo sair do Camp Nou, os catalães miram no camaronês para a próxima temporada.

"Isso está correto. Não é segredo que o Barcelona está interessado", disse Albert Botines, agente do jogador, ao De Telegraaf.

Titular absoluto no Ajax, Onana deixaria a Holanda por 20 milhões de euros (R$ 85,4 milhões). Atualmente, o jovem de 22 anos possui contrato até 2021.