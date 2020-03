Fabian Ruiz, a sensação da próxima janela e avaliado em mais de R$400 milhões

Meia do Napoli entrou na mira do Liverpool, após ter despertado o interesse de outros gigantes europeus

A bola está parada no mundo do futebol, mas as movimentações no mercado continuam. E na Europa, um dos nomes da vez é o de Fabian Ruiz, do .

O meia, que tem se destacado nos últimos anos pelos napolitanos, despertou o interesse de gigantes europeus, com o sendo o mais novo interessado em seu futebol e, segundo o Sunday Express, estaria disposto a pagar 80 milhões de euros (mais de R$400 milhões) pelo jogador.

Ruiz, de acordo com a publicação, seria considerado o homem ideal por Jurgen Klopp para atuar no meio de campo dos Reds. No entanto, , , e de Munique são outras equipes que já teriam sondado o estafe do meia.

(Foto: Getty Images)

Fabian Ruiz possui contrato até 2023 com o Napoli. No entanto, nos últimos dias, o agente do jogador, Ruiz Alvaro Torres, afastou a possibilidade de renovar o vínculo.

"Uma renovação? Deixamos de lado as negociações por um tempo, até o final da temporada. Muitos clubes importantes pediram informações e já informamos o Napoli. Não há cláusula de rescisão em seu contrato", afirmou.