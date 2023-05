Festa do título do Barcelona repete ataques contra Vinícius Junior

Brasileiro é lembrado por torcida rival em comemoração de 27ª La Liga

No último domingo (14), na vitória sobre o Espanyol por 4 a 2, o Barcelona garantiu seu 27º título de La Liga. Com a chegada de Xavi aos comandos do elenco espanhol, a equipe se tornou novamente organizada e pôde levantar a taça mais uma vez. Nas comemorações, porém, o nome de Vinícius Junior foi lembrado, novamente de forma negativa.

Enquanto alguns torcedores, de fato, aproveitavam o clima nas ruas da Catalunha, outros gritavam "morra, Vinícius". O brasileiro é um dos principais jogadores do Real Madrid nesta temporada, alvo de diversos ataques e ameaças por parte das torcidas adversárias que parecem ter se agravado em 2022, permeando até este ano, com o destaque do atleta.

Ao todo, foram registradas por La Liga oito denúncias de ataques racistas contra o camisa 20 do Real Madrid. Uma delas, inclusive, registrada em El Clásico de 19 de março, no Camp Nou. “Nem todo mundo pode ter a mentalidade que eu tenho. Claro, toda entrevista que dou é muito triste ter que falar sobre isso. Esperamos que haja menos casos de racismo e esperamos um mundo melhor", relatou o brasileiro.