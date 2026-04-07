Fertz: Temos que confiar no Sloth... e não concordo com o Van Dijk

Florian Wirtz, meio-campista do Liverpool, falou sobre o desafio que aguarda sua equipe no confronto contra o atual campeão Paris Saint-Germain, amanhã, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, tendo em vista os resultados medíocres apresentados pelos Reds nesta temporada.

Fritz iniciou a coletiva de imprensa sobre o confronto, realizada nesta terça-feira, falando sobre sua avaliação da temporada atual: “Certamente esperávamos uma temporada melhor. Tínhamos objetivos específicos, e a equipe venceu o campeonato na temporada passada, então manter o título era nosso objetivo nesta temporada também. Mas ainda estamos na Liga dos Campeões, e ainda há pelo que lutar, além de garantir a classificação para a competição na próxima temporada. As coisas não correram exatamente como esperávamos, mas ainda há muito pelo que jogar.”

E sobre a importância da Liga dos Campeões: “Esta é uma competição muito importante, e os jogos da Liga dos Campeões são sempre especiais. Por isso, tentamos aproveitá-los e chegar o mais longe possível. Esperamos passar desta fase, e sabemos o quanto isso é difícil, pois as melhores equipes do mundo estão aqui. É bom enfrentar esses clubes para sabermos onde estamos agora”.

Sobre o motivo do desempenho superior do Liverpool na Liga dos Campeões em comparação com o campeonato nacional: “Acho que fizemos bons jogos no campeonato, mas os resultados talvez mostrem o quão difícil é a Premier League; é um campeonato forte, onde qualquer time pode derrotar o outro. As noites da Liga dos Campeões são sempre um pouco diferentes, pois você enfrenta clubes de países diferentes e com estilos de jogo variados. Até agora, temos aproveitado essa jornada e estamos ansiosos para enfrentar o Paris Saint-Germain amanhã.”

Ele comentou sobre a declaração de Van Dijk de que o Liverpool “desistiu” diante do Manchester City: “Eu não sabia que Virgil tinha dito isso. Pessoalmente, não concordo diretamente com essa afirmação, porque tentamos criar oportunidades e mudar o rumo da partida. É claro que, quando o tempo passa e chega aos 80 minutos e você está perdendo por 3 a 0, é difícil mentalmente continuar correndo e tentando com a mesma intensidade. Tentamos dar o nosso melhor mesmo quando o placar estava 3 a 0 e 4 a 0, e acho que tivemos algumas oportunidades naquele momento. Perder por 4 a 0 para o City não está dentro dos nossos padrões; queríamos nos classificar e, no ano que vem, queremos ser melhores.”

E sobre o seu sentimento de responsabilidade em apresentar um bom desempenho amanhã: “Sim, claro. São esses jogos que qualquer jogador quer disputar, e era com isso que eu sonhava quando vim para este clube. Por isso, vamos dar tudo de nós para fazer um bom jogo amanhã, assim como na próxima semana em Anfield. Como jogador, você sempre quer participar desses encontros e garantir a classificação nesta fase.”

Quanto à capacidade da equipe de competir em jogos importantes: “Mostramos nesta temporada que somos bons em jogos importantes, especialmente na Liga dos Campeões. A última fase contra o Galatasaray não foi fácil, pois eles são uma boa equipe. Acreditamos em nós mesmos, temos um bom grupo com personalidades fortes, jogadores excelentes e um bom treinador que tenta nos preparar da melhor maneira possível para a partida. O fato de o jogo de volta ser em casa pode ser uma vantagem, por isso vamos tentar conseguir um bom resultado que nos abra caminho em Anfield.”

E concluiu falando sobre a confiança dos jogadores no técnico Arne Slot: “Sim, claro. Acreditamos no treinador, e a equipe precisa confiar nele porque ele conquistou o título do campeonato na temporada passada. Fizemos muitos jogos bons nesta temporada; gostaríamos que os resultados fossem melhores, mas essa é a realidade agora e ainda temos objetivos pelos quais lutar. Tudo o que posso dizer é que confiamos no treinador e daremos o nosso melhor amanhã.”



















