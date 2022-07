Ferroviário-CE x Vitória: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (24), pela 16ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviário-CE e Vitória entram em campo na tarde deste domingo (24), no estádio Presidente Vargas, a partir das 16h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

O Ferroviário vai em busca do triunfo para tentar escapar da zona de rebaixamento. O time cerarense está na 17ª posição, com 15 pontos somados.

Do outro lado, o Vitória sabe que, se ganhar neste domingo, se aproxima do bloco de cima, além da possibilidade de entrar no G-8. O Rubro-Negro é o 11º colocado, com 21 pontos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ferroviário-CE: Jonathan, Vitão, Dudu, Fredson, Mateus Anderson, Emerson, Alemão, Natan, Marcos, Gabriel Neto e Edson Caius.

Possível escalação do Vitória: Dalton, Eduardo, Marco Antonio, Luidy, Léo Gomes, Dionídio, Rafinha, Guilherme Lazaraoni, Alan Santos, Santiago e Alemão.

Desfalques da partida

Ferroviário-CE:

sem desfalques confirmados.

Vitória:

Rodrigão: machucado.

Quando é?

JOGO V/Verroviário-CE x Vitória DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Zandick Junior (RN)

Assistentes: Luis Costa e Francisco Hora (RN)

Quarto árbitro: Joanilson Lima (CE)

Últimos resultados e próximos jogos

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 2 x 0 Ferroviário Série C 16 de julho de 2022 Ferroviário 1 x 0 Aparecidense Série C 9 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Ferroviário Série C 1 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Volta Redonda x Ferroviário Série C 6 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Paysandu Série C 17 de julho de 2022 São José 1 x 2 Vitória Série C 10 de julho de 2022

Próximas partidas