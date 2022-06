Ferroviário-CE x Paysandu: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Jogo da nona rodada da Série C acontece às 16h (de Brasília); confira o serviço da partida deste domingo (5)

O Paysandu visita o Ferroviário na noite deste domingo (5), em Fortaleza, às 19h (de Brasília), pela nona rodada da Série C.

O Ferroviário é o sétimo colocado da Série C, com 12 pontos marcados.

Já o Paysandu está em quarto lugar, com 15, e sabe que, dependendo da rodada, pode encerrar o fim de semana na ponta da tabela, caso vença.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

O Ferroviário não poderá contar com Emerson Souza, além do técnico Roberto Fonseca, ambos suspensos.

O Paysandu, por sua vez, conta com os retornos de Mikael e Marlon, cumpriram suspensão na última rodada.

As baixas no Papão são Igor Carvalho, Serginho e Marcelo Toscano, todos no departamento médico.

Possível escalação do Ferroviário: Jonathan; Yuri Ferraz, Éder Lima, Vitao e Emerson; Natan, alemão e Wagninho: Maicon Assis, Bruninho e Edson Carius.

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, Mikael e José Aldo; Robinho, Marlon e Pipico.

Desfalques da partida

Ferroviário:

Roberto Fonseca e Emerson Souza: suspensos.

Paysandu:

Igor Carvalho, Serginho e Marcelo Toscano: lesionados.

Transmissão ao vivo

O jogo entre Ferroviária e Paysandu será transmitido ao vivo pelo DAZN, na plataforma de streaming, neste domingo.