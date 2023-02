Ferroviária x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviária e Guarani entram em campo na tarde deste sábado (18), em Araraquara, às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Há oito jogos sem vencer, a Ferroviária é a lanterna do grupo C, com 5 pontos, e está também na zona de rebaixamento do estadual. A Locomotiva vem de empate no jogo passado e precisa de uma vitória urgente para ganhar fôlego na luta contra o descenso.

Do outro lado, o Guarani é o quarto colocado do grupo B, com 10 pontos. O Bugre vem de goleada sofrida na partida anterior e busca a recuperação para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase. Jamerson e Castán estão suspensos, enquanto Richard Rios volta.

Prováveis escalações

Escalação da Ferroviária: Saulo, Bernardo, Ronaldo Alves, Alisson, Kelvyn, Pablo, Xavier, Rafael Costa, Tito, Thonny Anderson e John Kennedy.

Escalação do Guarani: Tony, Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos, Mayk, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaque, Bruno José e Jenison .

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Castán e Jamerson estão suspensos.

