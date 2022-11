Ferroviária x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo será nesta quarta-feira (23), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em disputa direta por uma vaga na próxima fase, Ferroviária e RB Bragantino se enfrentam na noite desta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), em Araraquara, pela 11ª rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

A Ferroviária, quinta colocada com 21 pontos, ainda sonha com a classificação. Para isso, o time de Araraquara precisa vencer o duelo, além de torcer por um tropeço do Santos.

Em terceiro lugar, com 24 pontos, o RB Bragantino entra em campo em busca de ao menos de um empate para garantir a sua vaga na semifinal.

Escalações:

Escalação do provável Ferroviária: Luciana, Carolina, Ana Alice, Ana Maria, Aline, Indryg, Larissa, Rafaela, Eudimilla, Suzane e Camila.

Escalação do provável RB Bragantino: Karolainy, Ingryd, Elisandra, Raquel, Luana, Ariel, Mylena, Rhayanna, Flavia, Layssa e Leticia.

Desfalques

Ferroviária

sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Fonte Luminosa, Araraquara - SP