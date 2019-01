Fernandinho cita Tite e coloca futuro em aberto na Seleção

O meio-campista foi titular na goleada por 5 a 0 do Manchester City sobre o Burnley, neste sábado (26)

Fernandinho é titular absoluto no meio-campo do Manchester City, um dos melhores times da Europa nas últimas temporadas. No entanto, o jogador de 33 anos ficou muito marcado pela eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018.

O meio-campista não era titular na equipe montada por Tite, mas precisou ocupar a vaga do suspenso Casemiro na partida contra a Bélgica e fez o gol contra que abriu a contagem no resultado final de 2 a 1 que tirou o Brasil da competição.

Após a derrota, Fernandinho não sofreu apenas com as críticas de torcedores – algo que sempre acontece em eliminações da equipe nacional. As suas redes sociais foram alvos de xingamentos a ele e sua família, além de insultos racistas.

Meses depois, Fernandinho segue a demonstrar no City o bom futebol que o credencia como um dos melhores do mundo em sua posição e foi citado por Tite para um retorno à equipe nacional. Entretanto, o comandante revelou que o jogador ainda queria esperar um tempo antes de decidir se voltará ou não a defender o Brasil. Neste sábado (26), após a goleada de 5 a 0 sobre o Burnley que levou os Citizens para as oitavas de final da FA Cup, o meio-campista falou sobre o assunto.

“Eu tive uma conversa com ele (Tite)aqui, no dia 10 de novembro, quando a gente jogou contra o United. Ele esteve presente, conversou comigo, expôs a vontade dele e eu expus a minha e depois ficamos de conversar novamente. No momento certo a gente vai se falar e vamos definir o meu futuro em relação à Seleção Brasileira”, disse para o Esporte Interativo.