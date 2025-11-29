Fenerbahce x Galatasaray: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Turco 2025/26

A 14ª rodada da Süper Lig, o Campeonato Turco 2025/26, é palco de um dos maiores clássicos do mundo na corrida pelo título. Fenerbahce e Galatasaray se enfrentam nesta segunda-feira (1º), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Chobani, em Istambul. O jogo será transmitido pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora.

Com 31 pontos em 13 jogos, o Fenerbahce, atual vice-líder, recebe o rival Galatasaray, líder da competição, com 32 pontos, para mais um Dérbi Intercontinental - nome dado devido às localizações entre os clubes em Istambul: o Fener fica na parte asiática e o Gala na europeia.

O Fenerbahce não vence o clássico em casa pela Süper Lig desde abril de 2022, e quer reverter a situação. Enquanto isso, o Galatasaray, que iniciou a temporada com o objetivo de conquistar o quarto título consecutivo, quer manter o tabu e derrotar o adversário fora de casa.

Abaixo, a GOAL oferece tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo, incluindo informações sobre o canal de TV, programação de transmissão e muito mais.

Como assistir ao vivo Fenerbahçe x Galatasaray? - Canais de TV e transmissões ao vivo

Na TV fechada, o confronto entre Fenerbahçe e Galatasaray será transmitido ao vivo no Brasil pela ESPN 4. Os torcedores que desejarem assistir à partida em formato digital poderão acompanhar ao vivo pelo Disney+, serviço de streaming do grupo Disney alinhado aos canais ESPN.

Horário de início Fenerbahçe vs Galatasaray

Campeonato Turco - Super Lig Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

A bola rola para Fenerbahce x Galatasaray às 14h (horário de Brasília), no Estádio Chobani, nesta segunda-feira (1º).

Notícias da equipe e escalação

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Notícias do Fenerbahçe

O Fenerbahçe chega após o jogo contra o Ferencváros, pela Liga Europa, com uma série de desfalques. Çaglar Soyuncu e Sebastian Szymanski, que seguem em tratamento, estão fora. Também não jogam os suspensos Jayden Oosterwolde, İsmail Yuksek e Fred. Além disso, İrfan Can Kahveci, que foi retirado do elenco, também não poderá atuar. Desfalques semelhantes podem ocorrer no Dérbi.

Desde que Domenico Tedesco comandou seu primeiro jogo na Süper Lig, em setembro de 2025, o Fenerbahce é o time com mais vitórias (7) e pontos conquistados (24).

Recebendo o Galatasaray nas últimas oito partidas da Süper Lig, o Fener venceu apenas uma vez, lá em abril de 2022, somando ainda três empates e quatro derrotas. No entanto, nos 18 confrontos anteriores em casa, foram 14 vitórias (quatro empates).

Kerem Akturkoglu pode se tornar o quarto jogador da história da Süper Lig a marcar gols em clássicos entre Fenerbahçe e Galatasaray vestindo as camisas das duas equipes. Antes dele, apenas Sevki Senlen, Tanju Çolak e Saffet Sancaklı conseguiram esse feito.

Notícias do Galatasaray

O Galatasaray também chega ao Dérbi Intercontinental com uma lista extensa de jogadores no departamento médico. No último jogo da Champions League, contra o Union Saint Gilloise, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Yunus Akgün e Berkan Kutlu ficaram fora por lesão.

Enquanto o tratamento dos atletas continua, as atenções se voltam especialmente para Victor Osimhen. O atacante, que se machucou defendendo a Nigéria contra o Congo, já ficou fora dos jogos contra o Gençlerbirligi e o Union SG. Segundo o jornal Sabah, ele passou por um processo intensivo de recuperação e poderá estar disponível para o clássico.

No último jogo como visitante na Süper Lig, o Galatasaray perdeu por 1 a 0 para o Kocaelispor. Entretanto, sob o comando de Okan Buruk, o time nunca sofreu duas derrotas seguidas fora de casa, sequência que já dura 61 partidas.

O Galatasaray venceu quatro dos últimos seis jogos como visitante contra o Fenerbahçe na Süper Lig (um empate e uma derrota) e pode igualar, neste período recente, o número de vitórias obtidas nas 36 visitas anteriores (5 vitórias, 9 empates e 22 derrotas).

Ilkay Gundogan, que participou de gols nos últimos três jogos da equipe na Süper Lig (dois gols e uma assistência), tenta igualar a maior sequência da carreira na primeira divisão.

Momento das equipes

O Fenerbahce, que ainda não perdeu nesta temporada da Süper Lig, vem de uma vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Rizespor. Os auriazul querem manter a condição de invictos e buscam somar mais 3 pontos diante do Galatasaray.

Já o Galatasaray, cuja única derrota na Süper Lig aconteceu em 9 de novembro, contra o Kocaelispor, chega embalado após vencer o Gençlerbirliği por 3 a 2 na última rodada.

Histórico do confronto

Fenerbahçe e Galatasaray vão se enfrentar pela 137ª vez na história da Süper Lig. No retrospecto geral, o Fenerbahce leva vantagem: são 53 vitórias contra 38 do rival, além de 45 empates. Nos cinco confrontos mais recentes entre as equipes, porém, a superioridade foi do Galatasaray. Nesse período, o time vermelho e amarelo venceu três vezes, empatou uma e o Fenerbahce saiu vitorioso apenas em um duelo.

Pontuação na tabela

O Galatasaray, com 32 pontos em 13 rodadas, lidera o Campeonato Turco, enquanto o Fenerbahce está na segunda posição, com 31 pontos.

