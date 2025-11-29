İdil Erin Tetik

Correspondente de futebol da Turquia e da Europa

Ela nasceu em Manisa. Cresceu admirando a geração de ouro do Barcelona, composta por Xavi, Iniesta, Samuel Eto’o, Ronaldinho e Lionel Messi. Desde então, tornou-se uma fã apaixonada tanto da Süper Lig da Turquia quanto da La Liga da Espanha. Concluiu sua graduação na Faculdade de Comunicação da Universidade de Marmara, formando-se em Jornalismo. Participou de diversas produções, projetos de mídias sociais e mídia digital, e ingressou na GOAL Turquia em 2021.