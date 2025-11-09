Lionel Messi no Galatasaray? Presidente do clube turco fala em confiança sobre contratar argentino do Inter Miami
O contexto
O Galatasaray tem um histórico comprovado nas últimas temporadas de contratar jogadores de alto nível, o que impulsionou seu domínio no futebol turco. O atacante Mauro Icardi chegou por empréstimo e, posteriormente, se transferiu de forma permanente; na temporada 2023/24, ele se sagrou como artilheiro da competição. No início deste ano, o clube fez uma contratação recorde de 65 milhões de libras do atacante nigeriano Victor Osimhen, e nos últimos anos eles também tiveram outras aquisições importantes, incluindo as transferências gratuitas de Wilfried Zaha e do armador belga Dries Mertens, além da chegada de Éderson na última janela de transferências.
Mas contratar Messi seria uma tarefa enorme, não só porque sua carreira está cada vez mais perto do fim, mas porque ele acabou de renovar seu contrato com o Inter Miami, uma equipe que foi completamente transformada desde sua chegada em 2023. Foi Messi quem conduziu os Herons ao título da Leagues Cup de 2024 também na conquista do Supporters' Shield de 2024, e claramente sua genialidade elevou toda a equipe e impulsionou significativamente o perfil global da MLS. Ele continua a entregar performances decisivas, como visto nos atuais playoffs da MLS Cup.
- AFP
"Você pode facilmente fazer a pergunta sobre Messi"
Mas a importância de Messi para o Inter Miami e para a MLS não é um obstáculo para o presidente do Galatasaray, Ozbek, que foi questionado por repórteres turcos sobre rumores que os ligam ao astro argentino. "Você disse Messi? O ponto mais bem-sucedido do Galatasaray são as transferências que fez. Não fizemos muitas transferências, mas fizemos as transferências necessárias, mantivemos o time. Mantivemos a espinha dorsal da equipe que se tornou campeã três anos consecutivos, especialmente toda a equipe. Acredito que construímos uma equipe de sucesso com as transferências. Elevamos o nível. Fizemos a maior transferência da história do futebol turco. O nível econômico do Galatasaray é adequado para essas transferências", Ozbek disse à Fanatik.
Ele acrescentou: "Elevamos o nível de sucesso a um patamar alto, então você pode facilmente fazer a pergunta sobre Messi. Enquanto fazemos tudo isso, alcançamos uma boa situação financeira e não estamos fazendo nada que vá comprometer isso. Todo o trabalho que fazemos, tudo tem que se manter dentro da nossa capacidade financeira. É por isso que construímos um bom time e esperamos ter objetivos na Europa. Faremos o que for preciso para alcançar esses objetivos."
Principais impedimentos para assinar com Messi
Há alguns obstáculos que Ozbek precisa superar em sua busca por Messi. O camisa 10 acaba de assinar um novo contrato para mantê-lo em Miami até 2028, quando terá 41 anos, e recentemente falou sobre o quanto está curtindo a vida na costa da Flórida.
Messi disse: "Estávamos tão felizes vivendo em Barcelona, a família e as crianças, tínhamos tudo e todos nós crescemos lá. Imagine, eu vim quando tinha 13 anos... Construí toda a minha vida lá. Aqui em Miami foi diferente porque foi uma decisão em família. Desde que chegamos a Miami, a experiência tem sido maravilhosa... Vivendo nesta cidade incrível primeiro, depois o carinho das pessoas! Tudo."
- AFP
A esperança é a última que morre...
Há, no entanto, esperança por parte do Galatasaray, já que Messi não jogará em competições nacionais entre dezembro e março durante a entressafra da MLS. A estrela argentina, que espera liderar sua seleção na defesa de título da Copa do Mundo do próximo ano, nos EUA, Canadá e México, ganha impressionantes US$ 19,7 milhões (R$ 105 milhões) por ano, mas o clube turco mostrou estar disposto a gastar alto para atrair grandes nomes, como vem acontecendo nas últimas temporadas.