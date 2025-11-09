Lionel Messi no Galatasaray? Presidente do clube turco fala em confiança sobre contratar argentino do Inter Miami

O Galatasaray tem um histórico comprovado nas últimas temporadas de contratar jogadores de alto nível, o que impulsionou seu domínio no futebol turco. O atacante Mauro Icardi chegou por empréstimo e, posteriormente, se transferiu de forma permanente; na temporada 2023/24, ele se sagrou como artilheiro da competição. No início deste ano, o clube fez uma contratação recorde de 65 milhões de libras do atacante nigeriano Victor Osimhen, e nos últimos anos eles também tiveram outras aquisições importantes, incluindo as transferências gratuitas de Wilfried Zaha e do armador belga Dries Mertens, além da chegada de Éderson na última janela de transferências.

Mas contratar Messi seria uma tarefa enorme, não só porque sua carreira está cada vez mais perto do fim, mas porque ele acabou de renovar seu contrato com o Inter Miami, uma equipe que foi completamente transformada desde sua chegada em 2023. Foi Messi quem conduziu os Herons ao título da Leagues Cup de 2024 também na conquista do Supporters' Shield de 2024, e claramente sua genialidade elevou toda a equipe e impulsionou significativamente o perfil global da MLS. Ele continua a entregar performances decisivas, como visto nos atuais playoffs da MLS Cup.