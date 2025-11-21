O choque e preocupação do Napoli após acusações de fraudes nas contratações de Victor Osimhen e Kostas Manolas

O Napoli foi pego de surpresa quando o presidente Aurelio De Laurentiis foi indiciado por um juiz de Roma, acusado de manipular dados contábeis nos anos fiscais de 2019, 2020 e 2021. Segundo os promotores, o clube teria inflado artificialmente os valores das transferências de Kostas Manolas, em 2019, e Victor Osimhen, em 2020, para melhorar sua situação financeira no papel.

As acusações também atingem o CEO Andrea Chiavelli e o próprio clube, tornando esse um dos processos mais delicados da gestão de mais de 20 anos de De Laurentiis. Para a promotoria, o Napoli registrou “lucros fictícios” ao supervalorizar jogadores, violando regras de transparência financeira. Os advogados do clube reagiram com força, chamando a decisão de “inacreditável” e afirmando que não houve qualquer ganho financeiro irregular.

Em comunicado oficial, o Napoli reforçou que auditorias independentes comprovaram a correção de sua contabilidade e lembrou que uma acusação parecida, envolvendo o mesmo inquérito, já havia sido rejeitada no caso da Inter. Mesmo assim, com a primeira audiência marcada apenas para 2 de dezembro de 2026, o clube se prepara para uma batalha judicial longa e cheia de riscos.