Haja serviço de quarto! José Mourinho deixou Fenerbahçe com conta de hotel de mais de R$ 4,5 milhões

O ex-treinador de Chelsea, Real Madrid, Inter, Manchester United e Roma, José Mourinho, juntou-se ao Fenerbahçe em junho de 2024. Ele disputou 62 jogos no comando, sendo o último um confronto de qualificatória para a Liga dos Campeões com o Benfica. O treinador de 62 anos agora está no comando dos gigantes de Lisboa, tendo retornado às suas raízes.

Ele enfrentou um período difícil na Turquia, com o desempenho dos árbitros frequentemente o irritando, e admite que não desfrutou de seu tempo no Fenerbahçe. Ele disse, após receber sua demissão e voltar para Portugal: “Minha carreira até agora tem sido rica; treinei os maiores clubes do mundo, em diferentes países. Fiz a escolha errada; às vezes não tenho a palavra certa em português... não me arrependo, porque arrependimentos não nos ajudam em nada na vida, mas a consciência do que fizemos bem e do que fizemos mal existe. Cometi um erro indo para o Fenerbahce; não era o meu nível cultural, não era o meu nível de futebol, não era o meu nível. Obviamente, dei tudo até o último dia.”