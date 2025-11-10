Haja serviço de quarto! José Mourinho deixou Fenerbahçe com conta de hotel de mais de R$ 4,5 milhões
Tempo difícil na Turquia: Mourinho durou 62 jogos
O ex-treinador de Chelsea, Real Madrid, Inter, Manchester United e Roma, José Mourinho, juntou-se ao Fenerbahçe em junho de 2024. Ele disputou 62 jogos no comando, sendo o último um confronto de qualificatória para a Liga dos Campeões com o Benfica. O treinador de 62 anos agora está no comando dos gigantes de Lisboa, tendo retornado às suas raízes.
Ele enfrentou um período difícil na Turquia, com o desempenho dos árbitros frequentemente o irritando, e admite que não desfrutou de seu tempo no Fenerbahçe. Ele disse, após receber sua demissão e voltar para Portugal: “Minha carreira até agora tem sido rica; treinei os maiores clubes do mundo, em diferentes países. Fiz a escolha errada; às vezes não tenho a palavra certa em português... não me arrependo, porque arrependimentos não nos ajudam em nada na vida, mas a consciência do que fizemos bem e do que fizemos mal existe. Cometi um erro indo para o Fenerbahce; não era o meu nível cultural, não era o meu nível de futebol, não era o meu nível. Obviamente, dei tudo até o último dia.”
- Getty
Conta do hotel de Mourinho: Quanto custou a estadia de 15 meses
Enquanto Mourinho acredita que sempre deu o seu melhor, o Fenerbahçe ficou com muitas perguntas a serem respondidas. Uma delas é como eles vão pagar a enorme conta que seu ex-treinador acumulou no Four Seasons, uma luxuosa rede de hotéis.
De acordo com o meio de comunicação turco Yenicag Gazetesi, o experiente técnico custou ao clube 36,5 milhões de liras - o que equivale a R$ 4,5 milhões. O local onde morou contava com cinco restaurantes, duas piscinas, uma academia e spa. O quarto mais barato no local custa impressionantes £ 1.000 (R$ 7.000) por noite.
Mourinho passou 15 meses lá, às margens do Bósforo, em uma das suítes mais luxuosas. Seu contrato foi rescindido pouco menos de um ano antes de expirar, em julho de 2026.
Por que o Fenerbahçe demitiu Mourinho
O ex-presidente do clube turco, Ali Koc, disse após se despedir de Mourinho: “Por que deixamos Mourinho ir? Estou explicando isso aqui pela primeira vez. Foi uma separação amarga. Nossa química era perfeita, e suas conquistas são evidentes. Só de poder trazê-lo para cá foi uma grande conquista.
“Acima de tudo, foi difícil se separar de alguém com quem eu era amigo. Sabíamos que nosso treinador era um jogador defensivo quando o trouxemos. Mas conversamos sobre a necessidade de jogar de forma mais dominante no final da temporada. Marcar 99 gols e fazer 99 pontos é nosso código genético.
“Ser eliminado pelo Benfica não foi um problema, mas a maneira como fomos eliminados foi inaceitável. Isso me fez sentir que o futebol do ano passado continuaria. Nos separamos porque acreditamos que este elenco jogaria um futebol melhor neste momento. Este tipo de futebol funciona na Europa, mas na Turquia, temos que esmagá-los na maioria das partidas. Estamos lutando para avançar depois de ficarmos para trás em cada partida.”
- Getty
Qual o próximo passo para Mourinho? Início pouco convincente no Benfica
Mourinho respondeu afirmando que suas exigências de transferências não foram atendidas, dizendo: “No meu clube anterior, as coisas não foram fáceis. Eu queria jogar com quatro jogadores, mas o clube contratou cinco jogadores no dia seguinte à minha saída. Enquanto eu estava lá, era impossível jogar com quatro defensores quando a equipe tinha sete zagueiros centrais. E apenas um ponta. Eu me adapto muito bem ao que está disponível.”
Mourinho está agora em seu décimo segundo jogo no comando do Benfica. Ele venceu apenas metade desses jogos, sofrendo três derrotas, e enfrentou mais questionamentos sobre seus métodos. Resta saber quanto tempo ele permanecerá no Estádio da Luz e se ele concordará em arcar com a conta que deixou em Istambul.