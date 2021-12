Felipe Melo faz exames para assinar com o Fluminense

Felipe Melo será reforço do Fluminense em 2022. O volante de 38 anos fez exames médicos e tem conversas adiantadas para assinar pelo clube na próxima semana. O novo compromisso será firmado até a próxima terça-feira (14), conforme apurado pela GOAL.

Fora dos planos do Palmeiras, o meio-campista já havia recebido a proposta do Tricolor das Laranjeiras e aguardava o aval de seus representantes para avançar nas tratativas. Ele se acertou com o novo clube nas últimas horas e só aguarda a assinatura do contrato para ser anunciado.

A reportagem apurou que faltam alguns detalhes para que o atleta seja ratificado como jogador do Flu para a temporada seguinte. Dentre as pendências, está o tempo de contrato. As partes ainda não se decidiram se o novo vínculo será de um ano ou de duas temporadas.

Felipe Melo quer assinar até o fim de 2023 — ele crê que este pode ser o seu último compromisso com um gigante do futebol nacional —, enquanto o Fluminense acredita que é possível firmar o acordo com duração de 12 meses. As partes devem chegar a um consenso ainda neste fim de semana.

Em 2021, Felipe Melo disputou 44 jogos pelo Palmeiras de Abel Ferreira, sendo 34 na condição de titular. Ele ainda marcou um gol e deu uma assistência na temporada. O meio-campista atuou como zagueiro e como volante no período. Ele era visto como figura importante no título da Libertadores.