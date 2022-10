Felipão pede calma para torcida do Athletico: "chegamos à final da Libertadores"

Gol de Pablo nos acréscimos garantiu empate e manteve série invicta do Furacão em casa

“Estamos na final da Libertadores. Se a torcida não está contente, fazer o quê? Esteja triste. Eu estou feliz.”. Foi assim que Felipão resumiu o sentimento após o empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na noite da última quarta, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Athletico manteve a invencibilidade de 14 jogos consecutivos em casa pela competição.

Felipão se referiu às vaias de muitos torcedores atleticanos no segundo tempo, que estavam impacientes com a derrota parcial dentro de casa desde os 14 minutos do primeiro tempo, gol de Thiago Galhardo. Mas o gol salvador do atacante Pablo, aos 46 minutos do segundo tempo, com o chute certeiro no canto direito, levantou a torcida e manteve o jogo emocionante até os 53 minutos, com o Athletico tentando a virada.

Com o gol de empate contra o Fortaleza, Pablo agora tem 12 gols na temporada e cinco no Brasileirão. “Todos sabem o quanto eu amo este clube, quanto eu gosto de jogar nesse estádio. Então o mínimo que todo jogador de futebol tem que fazer é se dedicar ao máximo nos treinamentos e nos jogos. É claro que nem sempre as coisas acontecem da forma que você almeja, e nem sempre serão são só vitórias, bons jogos“.

Desta forma, Pablo encarou com tranquilidade o resultado e as vaias. “Não ligo muito. Já fiz gols importantes, em decisões, já fui muito elogiado e criticado também. A torcida está no seu direito de elogiar, de criticar, faz parte do futebol. Pra ser sincero, quando não tinha torcida (com portões fechados na pandemia) eu até sentia falta dos elogios e das críticas”, disse.

Felipão, fiel ao seu estilo, voltou a falar do elenco. “Não quero ser o chato. Nós não somos a seleção do mundo. Nós temos as nossas limitações, e dentro de nossas limitações nós chegamos à final da Libertadores. Será que a torcida entende isso?”, questionou.

Agora faltam apenas quatro jogos antes da final da Libertadores, dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador, contra o Flamengo. O próximo jogo do Athletico no Brasileirão é sábado (8), às 21h00, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.