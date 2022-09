Felipão muda Athletico outra vez para ter time 'vertical' e encerrar série sem vitórias

Para encerrar série sem vitórias, o treinador contará com a volta de Pedrinho e Agustín Canobbio

Sem vencer há três jogos no Brasileiro, o Athletico encara o Juventude, sábado, às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 29ª rodada. O técnico Luiz Felipe Scolari não poderá contar com dois jogadores para o confronto diante do lanterna: o zagueiro Matheus Felipe e o volante Alex Santana receberam o terceiro cartão amarelo diante do Santos e cumprem suspensão.

No entanto, o Athletico terá pelo menos dois retornos. O lateral-esquerdo Pedrinho, que volta de suspensão, e o atacante Canobbio, que estava com a seleção uruguaia. Com isso, a tendência é Felipão mudar o time novamente. O lateral Abner e zagueiro Pedro Henrique seguem no departamento médico. Com isso, a tendência é Scolari mudar o time novamente.

"Eu fiz algumas escolhas diferentes (contra o Santos) e vou fazer para o próximo jogo também (Juventude). Ou vamos incutir novamente que nossa equipe é uma equipe vertical, que joga naquele estilo, ou nós vamos tropeçar pelo caminho e dar as oportunidades às outras equipes", disse o treinador.

Luiz Felipe Scolari vem fazendo diversas mudanças no time para tentar reencontrar o melhor futebol. Do time que enfrentou o Cuiabá e jogou contra o Santos, por exemplo, foram sete mudanças, levando em conta suspensões por cartões e lesões. Nas últimas entrevistas, o experiente treinador admitiu um certo deslumbramento dos jogadores, uma falta de foco no Brasileiro e um pensamento excessivo na final da Libertadores, contra o Flamengo, no Equador.

O Athletico é o sexto colocado do Brasileiro, com 44 pontos. Já o Juventude é o lanterna, com 19 pontos.

Guilherme Bissoli deve jogar no Egito

O atacante Guilherme Bissoli , de 24 anos, pode deixar o Avaí e se transferir para o Al-Ahly, do Egito, informou o portal Trétis. O jogador pertence ao Athletico e está emprestado ao time catarinense.

Bissoli vive boa fase no time catarinense, onde já marcou 13 gols. O Athletico tem 60% dos direitos do jogador, enquanto o São Paulo tem outros 20%. O atacante tem contrato com o Furacão até 2023.