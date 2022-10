Felipão é a principal aposta do Athletico na final da Libertadores

Treinador tem vasta experiência em mata-matas e dois títulos do torneio na bagagem

A final da Libertadores 2022, a ser disputada no dia 29, em Guayaquil, no Equador, entre Athletico e Flamengo, coloca em campo um time jovem dos paranaenses contra um time experiente dos cariocas. E o fiel da balança, nesse sentido, pode estar na figura do técnico Luiz Felipe Scolari.

De acordo o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o Furacão montou o segundo time mais jovem do Brasil entre os times que jogam a Séria A nesta temporada. A média do time atleticano que mais jogou no Brasileirão é 24,6 anos, enquanto o Flamengo tem o décimo elenco mais velho da liga principal do Brasil, com média de idade de 27,8.

A juventude atleticana é representada pelos jovens principais reforços da temporada. O uruguaio Canobbio, com 24 anos, o argentino Cuello, com 22 anos, e atacante Vitor Roque, de apenas 17 anos. Mas existem jogadores cascudos no elenco. Como o zagueiro Thiago Heleno, 34 anos, e o meia Fernandinho, 37 anos.

Somando a isso, no banco de reservas o Athletico aposta em Felipão, treinador de 73 anos com uma vasta carreira com títulos onde passou.

Em Libertadores, Scolari tem 8 participações e foi finalista em 4 delas. Duas vezes campeão, em 1995 com Grêmio, 1999 com Palmeiras. Vice-campeão em 2000 com Palmeiras. Ainda se destaca semifinalista de 1996 com o Grêmio, quartas de final em 2001 com Cruzeiro, semifinal de 2018 com Palmeiras, quartas de final de 2019 com Palmeiras, além de ser finalista novamente em 2022 agora com o Athletico. Por isso, o torcedor aposta muito na estrela de Felipão dia 29 em Guayaquil.

Mas, atualmente, Felipão administra um problema interno. Marlos não foi relacionado pela terceira partida seguida e quando questionado da ausência do jogador, o experiente treinador não fica em cima do muro e dá o recado ao torcedor.

’’É uma opção minha. Não dou explicação nenhuma para torcedor, porque ele é apaixonado pelo A, pelo B. Cada um tem seu jogador preferido. Eu quero ver o time do Athletico bem.’’, disse o treinador.

Na atual temporada, Felipão dirigiu o Furacão em 40 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 60, 83%.