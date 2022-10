A dúvida que sobra no Athletico para Felipão antes da final da Libertadores

Furacão ainda encara Red Bull Bragantino e Palmeiras pelo Brasileirão

Com dois títulos de Libertadores, um pelo Grêmio e outro pelo Palmeiras, Luiz Felipe Scolari tem experiência de sobra para não entregar o ouro ao adversário antes da final e tem se esquivado de responder sobre o 11 do Athletico que inicia o jogo em Guayaquil, dia 29, contra o Flamengo, na final da Libertadores.

Contudo, Felipão diz que ainda restam dois jogos a serem trabalhados antes do Flamengo. Red Bull Bragantino, sábado, dia 22, em Bragança Paulista, e o Palmeiras, terça-feira, dia 25, na Arena da Baixada.

Felipão diz estar com o time quase pronto para a final da Libertadores. "Totalmente certeza. Eu tinha uma ideia, agora uma certeza. Dez eu já tenho certos. Agora temos Bragantino e Palmeiras para definir essa dúvida", disse o treinador.

Tudo leva a crer, pelo que tem se apresentado na temporada, em um time com Bento no gol, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner na defesa, e Erick, Fernandinho e David Terans no meio-campo. Sem dar pistas, a dúvida pode estar no ataque atleticano. Cuello, Canobbio ou Vitinho? Pablo ou Vitor Roque? O certo é que Cuello, Pablo, Vitinho, Canobbio e Vitor Roque vão disputar três vagas.

A GOAL questionou o atacante Pablo logo após o Atletiba se existe a possibilidade de formar uma dupla com Vitor Roque, mas o jogador também se esquivou da resposta.

"Isso quem vai decidir é o Felipão. Acho que todo mundo quer ver isso, não sei se vai ser na final, ou em outros jogos, mas isso eu acho que uma hora ou outra vai acabar acontecendo. É um menino que tem muita qualidade, eu acho que o jogo dele combina muito bem jogando junto. Não somos atacantes que ficamos parados na área. Somos jogadores que se movimentam. Mas quem decide é o Felipão. Quem jogar tem que dar contado recado", declarou.