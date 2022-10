Felipão invoca espírito de Libertadores para vencer o Flamengo: "Só dessa forma"

Treinador joga favoritismo aos cariocas e ressalta raça atleticana no Atletiba

Vencer o Coritiba por 1 a 0 na Arena da Baixada mantém o Athletico em uma situação estável no Campeonato Brasileiro e voltar abrir quatro pontos do 7º colocado. Com 51 pontos, a diferença para o Atlético-MG volta a ser de quatro pontos. Porém, isso não foi o mais importante para o Furacão na avaliação do treinador Luiz Felipe Scolari. O treinador gostou mesmo foi do desempenho de seus jogadores no clássico.

Questionado sobre o rival Flamengo, adversário na final da Libertadores no dia 29, em Guayaquil, no Equador, Felipão indica favoritismo dos cariocas e ressalta que só um espírito guerreiro seria capaz de equilibrar o confronto.

"Só dessa forma. Se a gente analisar os jogadores do Flamengo, no geral, sabemos que eles têm mais condições que nós. Mas pode ser que eles não tenham o mesmo espírito que nós. A mesma vontade de ser campeão da Libertadores. Nós precisamos fabricar alguma coisa para ser igual o Flamengo, e para ter essa igualdade precisamos ter esse espírito", declarou.

O tal espírito que Felipão se refere, demonstrado diante do Coritiba, são características de marcar o tempo todo. Ter a vontade de ganhar, encarar o jogo como uma decisão. São características que faltaram nos últimos seis jogos pelo Brasileirão logo após a classificação do rubro-negro paranaense à final da Libertadores. Foram duas derrotas, três empates e uma vitória.

"Esse espírito que vencemos em La Plata o Estudiantes nas quartas-de-final, vencemos o bicampeão Palmeiras. Então esse é o espírito. Começando dessa forma, eu ainda tenho mais dois jogos (Red Bull Bragantino e Palmeiras) para formatar a equipe que complique o Flamengo", ressaltou Felipão.

Agora, o time atleticano tem folga durante a semana e se prepara para o jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro, quando encara o Red Bull Bragantino fora de casa.