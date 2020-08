Barcelona em crise: futuro de Messi, demissão de Setién e as últimas do time catalão

A reunião do Conselho de Administração do terminou e agora há a expectativa pelo anúncio das decisões tomadas. Além da oficialização da demissão de Setién, outro que pode deixar o clube é Eric Abidal, secretário técnico do Barça.

Após a demissão do treinador Ernesto Valverde, Abidal e Messi tiveram um grande desentendimento. O ex-jogador acusou muitos jogadores de não estarem satisfeitos com o trabalho de Valverde e que o vestiário "arquitetou" a saída do comandante.