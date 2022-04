Fábio Aurélio sobre carreira de Neymar: "Se fosse ele, estaria decepcionado"

O momento da carreira de Neymar, atacante do Paris Saint-Germain, principalmente nos últimos jogos pelo clube francês, segue sendo motivo de preocupação entre as personalidades do futebol.

Dessa vez, o ex-zagueiro do Liverpool e da seleção brasileira, Fábio Aurélio, aproveitou para comentar sobre o jogador. Em entrevista exclusiva à GOAL, o ex-zagueiro demonstrou preocupação quanto a carreira e o futuro de Neymar nos grandes palcos do futebol.

"Eu sempre digo que se eu fosse ele, estaria muito decepcionado. As ambições que tem, e pela qualidade e talento que tem, o fato de nunca ter ganho uma Bola de Ouro parece errado."

"Ele tem todas as condições para isso, mas não sei o que aconteceu. Talvez algumas coisas sejam mais importantes para ele do que o futebol, não sei?", comentou.

"Você vê Ronaldo, Messi, eles estiveram lá no alto nível 10 a 15 anos, e você nunca ouviu falar de problemas fora do campo, mas Neymar está sempre envolvido em coisas assim."

"Ele precisa ficar longe dessas coisas, porque ele é capaz de coisas incríveis. Mas talvez agora, com a idade que ele tem, se você não cuidar de si mesmo, isso pode voltar e assombrá-lo. Você vê agora que ele não está tão em forma como costumava estar. Ele ainda é Neymar e capaz de fazer coisas que você não espera", explicou.

O ex-jogador do Liverpool ainda aproveitou para analisar as caraterísticas de jovens jogadores que os principais clubes europeus procuram, já que passou observar jogadores para eles.

"Eu trabalho agora como agente e nos concentramos muito em jogadores mais jovens. E o sonho deles é sempre jogar na Europa. Mas eu sempre digo ‘na Europa, eles preferem ter um jogador 7/10 e uma pessoa 10/10, do que o contrário’."

"Eu vejo Neymar assim, para ser honesto. Ele é um jogador top, mas poderia fazer mais. Ele poderia administrar melhor sua vida, especialmente considerando a influência que tem na próxima geração de jogadores brasileiros", completou Fábio Aurélio.

Fábio Aurélio atuou boa parte da sua carreira no futebol europeu, com passagens pelo Valencia, da Espanha, e pelo Liverpool, da Inglaterra. No clube espanhol, ele conquistou duas vezes La Liga e uma Copa da Uefa, hoje conhecida como Europa League.