Neymar responde Fabio Aurélio: "Quer criticar, critica, mas falar m... assim não dá"

Destaque na vitória do PSG no clássico contra o Olympique de Marselha neste fim de semana, o atacante Neymar desabafou quanto críticas recebidas de ex-jogadores nos últimos dias. Nesta manhã, o craque brasileiro disparou contra um comentário de Fábio Aurélio, ex-jogador do Liverpool, que disse estar decepcionado com a carreira do jogador.

Em seu Instagram, Neymar publicou um stories com um print da declaração do ex-lateral à GOAL, ironizando seu comentário e, ainda, mostrando algumas de suas conquistas na carreira ao lado.

"Realmente estou decepcionado, nossa", disse Neymar, com emojis de choro. "E ainda nem coloquei tudo", completou o craque, se referindo a suas conquistas. Depois, o atacante publicou um vídeo desabafando em sua rede social.

"5 minutinhos de entrevista e só falam da vida dos outros. Quer criticar, critica, mas falar m... assim não dá", desabafou Neymar.

Na entrevista, Fábio Aurélio demonstrou preocupação quanto o futuro do atacante, dizendo que se fosse ele "estaria decepcionado" por sua carreira.

"Eu sempre digo que se eu fosse ele, estaria muito decepcionado. As ambições que tem, e pela qualidade e talento que tem, o fato de nunca ter ganho uma Bola de Ouro parece errado."

"Ele tem todas as condições para isso, mas não sei o que aconteceu. Talvez algumas coisas sejam mais importantes para ele do que o futebol, não sei?", comentou o ex-jogador.

Durante sua carreira, Neymar conquistou 26 títulos, mas ainda não foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo. Além disso, e por toda expectativa criada, o brasileiro é alvo de cobranças por um melhor desempenho, principalmente pela imprensa francesa.

Nesta temporada, porém, e depois de voltar de uma lesão, o craque brasileiro tem se tornando um dos grandes destaques do PSG, tendo marcado oito gols e três assistências em suas últimas 10 partidas.