Quem é Fabián O'Neill, ex-jogador uruguaio que morreu aos 49 anos de idade?

Com passagens por Juventus, Nacional e outros, o 'El Mago' morreu em decorrência de cirrose crônica

Fabián O'Neil, ex-jogador uruguaio que defendeu times como Juventus e Nacional, e disputou a Copa do Mundo de 2002, morreu neste domingo (25), aos 49 anos. O meia-atacante, que lutou contra o alcoolismo por boa parte de sua vida, faleceu vítima de uma cirrose crônica.

Considerado por muitos um dos grandes jogadores de sua geração, Fabián O'Neil foi revelado pelo Nacional do Uruguai, que promoveu sua estreia no futebol profissional em 1992, com apenas 18 anos. Logo em seu primeiro ano com a equipe, se consagrou campeão da Liga Uruguaia.

Mais tarde, no final de 1995, se transferiu ao Cagliari, da Itália, onde se destacou tanto que acabou chamando atenção da Juventus, que o contratou em 2000. À época, ele jogou com Zinedine Zidane, que o classificou como "o jogador mais talentoso que já vi".

Na Velha Senhora, porém, jogou por apenas uma temporada antes de ser emprestado ao Perugia em 2002, um ano antes de voltar ao Nacional, onde se aposentou em 2003, aos 30 anos de idade.

Ao longo da carreira, também defendeu a seleção uruguaia em 19 oportunidades, Ele também fez parte da convocação da Celeste para a Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão, apesar de uma lesão ter impedido que ele entrasse em campo no torneio.

Conhecido como 'El Mago', O'Neil era um gigante em seu país natal, algo que pode ser visto com tantas homenagens que estão sendo feitas a ele após a notícia de seu falecimento.

"O futebol uruguaio está de luto. Perdemos um dos melhores jogadores que surgiram nas últimas décadas e que soube brilhar em campo com seu talento, magia e bom chute", escreveu o jornal El País. Já o El Observador destacou os problemas com os quais o ex-jogador lidou fora de campo: "Fabián O'Neill é um desses grandes talentos desperdiçados por uma vida fora de campo imprópria para um profissional".

O'Neil lidou por muitos anos, inclusive enquanto ainda jogava, com problemas com álcool, que o levaram a ser levado ao hospital em algumas oportunidades nos últimos anos. A última internação foi no último sábado (24), em Montevidéu, por conta de uma hemorragia, que acarretou em sua morte no dia seguinte.