Exclusivo: Richarlison fala sobre recuperação "milagrosa" de caxumba na Copa América

O atacante do Everton quase perdeu o torneio em casa com a seleção, mas com recuperação em tempo recorde ele foi fundamental para o Brasil

Depois da conquista da com a seleção brasileira, Richarlison está mirando em uma temporada de sucesso com o . E isso é ótimo para o clube.

O atacante dos blues é mais conhecido pela "dança do pombo" nas comemorações do que por seu sorriso. Mas nesta entrevista exclusiva para a Goal, ele não conseguiu esconder sua felicidade ao falar sobre sua ascensão profissional, que não demonstra nenhum sinal de queda.

Em primeiro lugar, ele fala sobre a Copa América, conquistada em casa no mês passado. Richarlison era dos novatos do elenco de Tite, mas se tornou um dos heróis do título, marcando até gol na final do torneio.

"Com certeza demorou um pouco para a ficha cair. Todas as noites antes de dormir eu via meu gol de pênalti", disse o atacante. "Foi um momento muito especial para mim e para toda minha família também. Apesar das dificuldades que eu passei na competição eu consegui dar a volta por cima".

Falando das dificuldades, foi uma conquista para Richarlison não só marcar o gol na final mas também o simples fato de poder jogá-la.

Nos dois primeiros jogos do torneio, ele começou como titular. Mas no terceiro jogo, perdeu espaço para Éverton Cebolinha. Depois, foi diagnosticado com caxumba antes das quartas de final, contra o . Isolado em seu quarto do hotel, em Alegre, pensou que aquele seria seu fim no campeonato. "Foi um momento difícil, sim."

"Muitos deram como fim da Copa América para mim", completou. "E, do nada, eu recuperei rápido. Todo dia quando eu acordava eu ia direto pro espelho pra ver se tinha diminuído o caroço que tinha crescido em mim."

"Nem os doutores acreditaram que eu ia me recuperar a tempo de jogar a semifinal e a final. O tempo estimado era em duas semanas, e eu me recuperei em quatro ou cinco dias".

Marcando o gol na final, Richarlison começou a trilhar os caminhos de seu grande ídolo, Ronaldo Fenômeno. "Eu tenho um amor muito grande pelo Ronaldo, porque ele foi um dos maiores da história do futebol".

"Eu tenho jogado com chuteiras amarelas justamente por causa dele, porque a lembrança que eu tenho é dele com chuteiras amarelas e fazendo muitos gols. Eu sempre lembro dele, e quando vou para os jogo assisto vídeos dele. Então é um cara que eu me espelho e pretendo continuar me espelhando porque é um cara com o exemplo a ser seguido".

Ainda falando sobre seu ídolo, Richarlison relembrou o encontro entre eles: "Teve um evento da Nike em Londres. Foi pouco segundos que eu tive contato com ele. E ele falou que era pra eu continuar jogando que eu ia chegar na seleção. Foi um contato de no máximo 20 segundos mas o suficiente para me deixar feliz".

E ele seguiu os conselhos de Ronaldo. Com uma performance muito impressionante no , o ex-jogador de e logo se transferiu para o . E sua ascensão não parou. Logo em sua temporada de estreia com os blues, marcou 14 gols.

Mas o preço alto pago pelo Everton, em torno de 35 milhões de libras, gerou grandes dúvidas e críticas na época da contratação. "Houveram mais críticas e negatividades sobre o meu valor, mas, gostando ou não, foi uma aposta do clube".

"Eu me lembro de um cara [Paul Merson] que disse que eu estraguei a janela de transferências, mas ele não me conhecia como jogador nem como pessoa. E mesmo assim a gente tentou ficar focado, treinando e jogando".

Richarlison acredita que parte de seu sucesso é graças a Marco Silva. Foi o treinador português quem o pediu no Watford e, um ano depois, o levou para o Everton, onde o atacante conseguiu o destaque suficiente para levá-lo à seleção.

"Marco Silva é o treinador que eu mais trabalhei até agora na minha carreira. Eu conheço ele bem e ele me conhece também. Eu confio nele, e ele em mim. E ele me ajudou muito, tanto aqui quanto no Watford".

O Everton fez muitas contratações para elevar o patamar da equipe. Jogadores com Alex Iwobi e a permanência de André Silva fazem Richarlison e todo o time pensarem mais alto: "Nós sonhamos com uma vaga na ou na . Então trazemos esses jogadores de qualidade para aumentar nossas chances. Eles nos farão mais fortes e aumentarão nossas chances de brigar por esses objetivos".