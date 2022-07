Exclusivo: conheça Mara Gómez, a primeira jogadora trans do futebol

Em produção exclusiva da GOAL, a jogadora do Estudiantes de La Plata confronta os preconceitos que sofreu na carreira

Mara Gómez se tornou a primeira jogadora de futebol transexual da Argentina em 7 de dezembro de 2020, dia em que entrou em campo como atacante do Villa San Carlos. Semanas antes, ela já havia se profissionalizado quando foi autorizada a disputar o campeonato feminino da Associação do Futebol Argentino (AFA). Após uma árdua luta para obter a autorização e muitos obstáculos em sua vida, a atacante está prestes a completar dois anos de atividade e hoje faz parte da equipe do Estudiantes de La Plata. Com isso, futebol e sociedade avançam.

Na última vez, colocamos em xeque velhos costumes enraizados e começamos a ser mais igualitários. Dentro dessa mudança, destacam-se os “game changers” que nos permitem alcançar novas conquistas e quebrar hegemonias de gênero.

"Chutando preconceitos" é uma produção da GOAL em espanhol, que consiste em uma série de entrevistas em primeira pessoa com personagens que promovem a inclusão no mundo do futebol. Em cada episódio, convidaremos os protagonistas a chutar faltas em direção a um gol que será interferido com frases difamatórias e negativas, preconceitos ou insultos que receberam em suas carreiras. Eles vão escolher cada frase e explicar por que querem “chutá-los” para mudar o jogo que tanto amamos. Essas entrevistas visam tornar visível o sacrifício, as lutas e as conquistas desses jogadores que lutam pelos direitos LGBT+, promovem a inclusão social de minorias e veem o futebol como uma ferramenta de igualdade de oportunidades para todos.

No primeiro episódio, Mara Gómez fala sobre a transfobia, sua autoconcepção, os estragos causados pelas redes sociais e o dia em que se libertou e fez um gol histórico.

Discriminação

“Tinha a ver com a minha autoconcepção, essa coisa de ser uma garota trans e quais são os limites dentro da nossa sociedade. Por causa dos costumes, postura, religião e como isso nos exclui de oportunidades como estudar ou algo tão simples como praticar esportes. As limitações e tudo o que se deve cumprir para pertencer a um campo comum, eu no meu campo de futebolista”.

Machismo

“É uma relação de poder. Uma questão de gênero, sexo e binarismo. O gênero e o sexo do homem sempre foram empoderados, superiores. Temos que quebrar esse hábito de que certos papéis e comportamentos têm que ser cumpridos para ser e pertencer e mostrar que de acordo com a mentalidade com que nascemos, o que é proibido e o que é permitido fazer. O machismo é algo que não representa ninguém e que deve ser quebrado”.

Desigualdade

“É a falta de oportunidade. A falta e a busca pela melhoria das condições para o futebol feminino, como o fato de o futebol masculino poder viver do esporte e o futebol feminino não viver. Elas têm que trabalhar, estudar e fazer outras coisas além de se dedicarem ao futebol profissional. Essas são algumas das coisas que marcam a desigualdade no esporte profissional”.

Violência

“É o que vivemos como pessoas que pertencem à comunidade LGBT. Constantemente pagando o preço para nos dar a oportunidade de viver uma vida decente. A oportunidade de estudar, trabalhar, ter uma família, praticar esportes. A violência está por toda parte em nosso ambiente, mas principalmente nas instituições, como o custo que tenho que pagar para que meu corpo possa jogar futebol: uma hormonioterapia, uma terapia hormonal que, na verdade, me deixa abaixo das igualdades. A violência é apenas isso, a falta de oportunidade e a equidade que falta em qualquer ambiente social. Nas redes sociais, recebo muitas discriminações, insultos, agressões, que afetam emocionalmente uma pessoa que tenta progredir e que tem que se deparar com muitos obstáculos e limitações todos os dias por uma questão de sexualidade, de ser uma pessoa que você realmente quer ser”.

Transfobia

“No dia em que estreei senti um alívio, senti que um peso tinha sido tirado dos meus ombros e que tinha conseguido algo que não achava que seria capaz de alcançar. Algo que me parecia impossível. É muito difícil pensar em uma garota trans dentro do que é o futebol, um esporte que sempre foi considerado que só os homens podiam praticar e já que nós que não pertenciamos a esse gênero ou a esse sexo tínhamos que pagar o preço para poder ser e pertencer. Ser uma garota trans nesse ambiente era muito difícil de conseguir. Isso significou anos de luta para todo o grupo e é o início de novas oportunidades para muitas gerações. Eu sempre digo, o futebol salvou minha vida, o futebol era uma disputa, era e é TUDO. Além da competição, é algo que você gosta de fazer e que faz parte da sua vida. Acho que isso abre oportunidades para muitas gerações do nosso grupo que sempre foram violadas, violadas, discriminadas e excluídas. Para mim, transfobia tem a ver com quebrar paradigmas e perspectivas da hegemonia heterossexual e começar a enxergar dentro da sociedade com uma visão mais desestruturada, certo? Que paremos de pensar que existem apenas dois gêneros ou dois sexos e que você tem que cumprir um comportamento ou uma regra para ser "normal".

⚽ Mara Gómez marcó su primer gol en Primera División. Fue en el 3-0 de Estudiantes ante Villa San Carlos. pic.twitter.com/efzohgYjh2 — Ovación24 (@ovacion24) October 30, 2021

O dia em que ela comemorou um gol histórico

“Eu sei que dentro do futebol masculino há muitos folclores que dentro do futebol feminino querem replicar. Por exemplo, não comemore um gol contra seu antigo clube. Eu acho que não é ruim de outra perspectiva, mas da minha, eu acho que esse gol foi uma saída (jogando pelo Estudiantes, ela converteu seu primeiro gol no futebol profissional contra seu ex-time Villa San Carlos). Poderia ter acontecido em qualquer jogo e aconteceu naquele. Eu nunca fiz isso com má intenção. Saí do Villa San Carlos e é o clube que me abriu as portas e sou eternamente grata. Foi um mal entendido, para mim era a meta da diversidade, da liberdade, a meta de uma "trava". Foi o gol de uma jogadora de futebol trans, o grito de gol foi só isso; conseguimos uma vitória, conseguimos romper com alguma coisa e dentro do esporte temos que começar a quebrar essas estruturas machistas que existem no futebol masculino e que não acontecem no futebol feminino. Que possamos desfrutar sem violência, sem discriminação e sem insultos para poder vivenciar dessa coisa linda que é o esporte. Sem rivais eu acho que não haveria competição, você tem que entender que você tem que amá-los”.