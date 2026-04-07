Exame médico decidirá o destino de Benzema

Em um desdobramento que ainda envolve alguma incerteza, o astro francês Karim Benzema está prestes a definir sua situação médica antes de dois confrontos decisivos do Al-Hilal.

Benzema realiza hoje, terça-feira, exames médicos decisivos para determinar a possibilidade de sua participação na partida da equipe contra o Al-Khaloud, marcada para amanhã, quarta-feira, pela 29ª rodada da Liga Saudita Roshen, no estádio “Al-Mamlakah Arena”, em Riad.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, as chances de Benzema participar do confronto contra o Al-Sadd do Catar na próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, parecem grandes, mas a decisão final sobre sua escalação contra o Al-Khaloud será tomada durante os treinos de hoje.

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Benzema sofreu uma lesão inesperada no dedo do pé na noite do estágio antes do último confronto contra o Al-Taawoun, que terminou empatado em 2 a 2, o que levou o técnico italiano Simone Inzaghi a contar com a dupla de jovens Mohamed Qader Miti e o brasileiro Marcos Leonardo no ataque.

Por outro lado, Inzaghi recebeu uma notícia positiva na segunda-feira com a volta dos alas Salem Al-Dossari e Sultan Mandash aos treinos coletivos, após se recuperarem de lesões no joelho e no tornozelo, respectivamente.

Já o francês Simon Bouabri continua seu programa de preparação física, a fim de retornar gradualmente aos treinos com bola.

Espera-se que o técnico Simone Inzaghi dê uma entrevista coletiva, na qual revelará as últimas novidades sobre a preparação dos jogadores antes do confronto contra o Al-Khulud.