Ex-Real Madrid diz que chegou perto da depressão no Chelsea

Parceiro de ataque de Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata revela ter vivido momentos difíceis durante sua passagem pelo futebol inglês

Ser um atleta profissional de alto nível exige muito do corpo, tanto física quanto psicologicamente. Por isso, é cada vez mais comum ver casos de depressão no esporte. Álvaro Morata, ex-Real Madrid e atualmente na Juventus, revelou momentos difíceis durante sua passagem pelo Chelsea, quando ele se tornou seu “pior inimigo”.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Morata começou sua carreira no Real Madrid e se despediu em definitivo do clube espanhol na temporada 2016/17, após a conquista da Liga dos Campeões ao lado de Cristiano Ronaldo e cia.

Na ocasião, o Chelsea pagou um total de 58 milhões de euros para contratar o centroavante, que acabou não correspondendo às expectativas em Londres, apesar de seus 24 gols em 72 jogos. Então, Morata retornou à capital espanhola em 2019, desta vez para defender o Atlético de Madrid, antes de se transferir para a Juventus para atuar ao lado de CR7 novamente.

Porém, o atacante revelou que sua passagem pelo futebol inglês foi mais difícil do que muitos pensam.

"Nunca tive depressão e espero nunca ter, mas cheguei perto [no Chelsea]. Não creio que seja dada a importância que deveria para o problema”, contou o espanhol de 28 anos ao El Mundo.

"Quando sua cabeça não funciona bem, você é o seu pior inimigo. Nesses momentos, não importa o que você faça, você está sempre lutando contra si mesmo. A depressão é uma doença como uma fratura de tornozelo", alertou.

Foto: Getty Images

Depois de se deparar com o problema logo em sua primeira temporada na Inglaterra, Morata procurou a ajuda de um psicólogo, mas acredita que deveria ter procurado ajuda antes.

"Tal como treinamos na academia ou em campo para melhorar a parte técnica e táctica, acredito que a mente é algo que também temos de treinar. Você tem que estar preparado e isso [ir ao psicólogo] ajuda muito”.

“Mesmo para a minha geração, ir ao psicólogo não era visto como algo normal - mas inevitavelmente, tem que ser algo normal. Hoje já é mais comum e vai chegar um dia em que será obrigatório. Se eu tivesse tido um profissional ao meu lado durante a minha [primeira temporada] no Chelsea, acho que teria sido melhor”, comentou.

Após deixar o Chelsea, Morata melhorou seus números, balançando as redes 22 vezes em 61 partidas pelo Atlético de Madrid. Hoje na Juventus, o centroavante é peça fundamental do treinador Andrea Pirlo, fazendo dupla de ataque com Cristiano Ronaldo, onde já marcou 16 tentos em 34 jogos.