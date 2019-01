Apresentado no Atlético de Madrid, Morata ainda não sabe se irá comemorar gol contra a Juventus

Atacante ainda falou sobre a concorrência com Diego Costa: "podemos jogar juntos"

15 anos depois, Morata voltou a vestir a camisa do Atlético de Madrid. Nesta terça-feira (29), o jogador foi apresentado oficialmente ao seu clube de infância, e além de falar sobre os seus desafios no clube espanhol, também minimizou a concorrência com Diego Costa.

"Estou super feliz e orgulhoso de estar aqui. Não vejo a hora de treinar esta tarde com meus companheiros e jogar. Simeone sabia que meu destino chamava para estar aqui. Estou as ordens do treinador", disse.

"Diego, além de companheiro de seleção espanhola, é um grande jogador. Eu o considero um amigo. Claro que podemos jogar juntos, é fácil jogar com grandes jogadores. Tenho certeza que alguma piada será feita", completou.

Morata não só concluiu a sua formação nas bases do rival Real Madrid, como também passou pela Juventus e o Chelsea. No entanto, apesar da forte ligação com os merengues e a Velha Senhora, o atacante despistou sobre a possibilidade de comemorar gols contra as suas ex-equipes.

"Bom, bendito problema. Espero que todos os problemas sejam pensar o que fazer depois de marcar um gol. Isso significaria que as coisas vão bem. Tudo vai sair por conta própria", concluiu.

Morata chega por empréstimo válido por um ano e meio e vai reforçar um setor que já tem Griezmann, Diego Costa, Kalinic e Ángel Correa.