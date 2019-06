Morata lembra 'inferno' no Chelsea: "Atlético mudou minha vida"

Atacante alega que não se sentia amado e apreciado nos Blues; retorno à Espanha foi a melhor coisa que ocorreu disse

Alvaro Morata resolveu “abrir o coração” em entrevista exclusiva à Goal. Ex-atleta do , o jogador relembrou as dificuldades que segundo ele, sofreu nos Blues antes de se transferir ao .

O atacante de 26 anos ainda aproveitou o bate-papo e fez um apelo para que os espanhóis o contratem permanentemente para não precisar voltar a Stamford Bridge: “Escolhi o Chelsea porque achei que seria o melhor clube para que eu pudesse ser chamado para a . Agora, assinar com o Atlético foi a melhor coisa que poderia acontecer comigo na minha vida”.

"Eu passei muito mal em Londres. No final eu estava treinando sozinho. Eu conversei com Maurizio Sarri e ele me contou algumas coisas que eu sabia que não seriam como ele havia dito. Eu estava muito nervoso. Minha esposa ficou em choque comigo”, revelou Morata.

O jogador assinou contrato com o Chelsea após deixar o , em 2017. Desde então, teve algumas dificuldades para causar o tão sonhado impacto na Premier League devido a lesão que atrapalhou a sequência no torneio e o tirou da Copa do Mundo de 2018, na : "Eu não me senti muito amado e apreciado pelo clube ou pelos torcedores. Comecei muito bem no Chelsea, mas uma lesão acaba te deixando um pouco preso".

"Eu ainda marquei 15 gols e venci a Copa da ... mas eu estava fora da Copa do Mundo, e para mim isso foi a coisa mais difícil que poderia acontecer comigo na minha vida”.

Após deixar o Real, Morata voltou à graças ao acordo de empréstimo entre o Chelsea e o Atlético, embora o clube espanhol tenha a opção de comprar o atleta, Morata parece apreensivo sobre o destino em Madri: "Eu quero ficar no Atlético, mas, contratualmente, o Chelsea pode me ligar de volta. Vamos ver o que acontece nas negociações entre eles, mas os dois clubes já sabem o que eu quero. Eu só peço, por favor, que o Atlético faça o possível porque eu só quero estar aqui".

Por fim, Morata agradeceu ao treinador do clube, Diego Simeone, pela recepção e apoio durante a chegada ao Atlético de Madrid: "Me motivou muito que Simeone me chamasse sem se importar com o clube em que eu estava. Ele me disse que eu poderia ser importante para o Atlético. As pessoas me receberam calorosamente aqui, mesmo com a difícil situação que foi. O time e a equipe do clube mudaram a minha vida”.