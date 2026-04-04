Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Ex-jogador da seleção inglesa: Salah está abatido e sem confiança

O jogador egípcio do Al-Dawli perdeu um pênalti

O ex-goleiro da seleção inglesa Joe Hart, atual comentarista da rede "TNT Sports", comentou o desempenho do astro egípcio Mohamed Salah durante a derrota catastrófica do Liverpool para o Manchester City por 4 a 0, neste sábado, nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

O City marcou três gols com o astro norueguês Erling Haaland, aos 39, 45+2 e 57 minutos, enquanto o ganês Antoine Semenyo marcou o terceiro gol, aos 50 minutos.

Salah perdeu um pênalti aos 64 minutos, antes de sair de campo e ser substituído por Federico Chiesa, aos 77 minutos.

Sobre o desempenho do astro egípcio contra o City, Joe Hart disse durante a análise pós-jogo: “Estamos acostumados a ver Mohamed Salah como um jogador confiante, mas ele sofreu hoje e parecia sem autoconfiança”.

E continuou: “Nós o vimos entrar no primeiro tempo parecendo abatido!”.

Vale lembrar que Hart elogiou o desempenho de Salah em ocasiões anteriores nesta temporada, mas hoje concentrou-se na queda de rendimento do astro egípcio.

