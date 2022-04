Ex-Flamengo, Rodrigo Muniz comemora acesso do Fulham à Premier League

Em sua primeira temporada no futebol inglês, Rodrigo Muniz ajudou ao Fulham conquistar um grande feito: o clube garantiu o acesso a Premier League com quatro rodadas de antecedência ao vencer o Preston por 3 a 0 nesta terça-feira (19).

O atacante, que se destacou com a camisa do Flamengo, comemorou o feito e afirmou que vai disputar a Premier League será a realização de um grande sonho na carreira.

"A felicidade é grande demais. Trabalhamos muito para buscar esse objetivo, vínhamos vivendo essa expectativa durante toda a nossa excelente campanha e conseguimos o acesso. Agora é comemorar, pois vou poder realizar o sonho de disputar uma das competições mais importantes do mundo", afirmou o atacante de 20 anos e que entrou aos 77 minutos no triunfo desta terça-feira (19).

Rodrigo foi comprado pelo Fulham junto ao Flamengo em agosto de 2021. Sua estreia aconteceu em 11 de setembro, pela Championship. Já na segunda partida, novamente pela mesma competição, saiu do banco para, de cabeça, marcar seu primeiro gol. Ao todo, são cinco redes balançadas em 22 compromissos (dois como titular e 20 vindo do banco) – um gol marcado a cada 88 minutos.

" Está sendo uma experiência sensacional na minha carreira. Pude evoluir muito nesse tempo aqui, aprendi demais com a comissão técnica e com meus companheiros e certamente está sendo algo muito bacana ", completou o centroavante

No Brasil, Muniz também chegou a defender o Coritiba em rápida passagem. Mas, a pedido do então técnico Rogério Ceni, retornou ao Flamengo, sendo peça importante no título Carioca de 2021. O jovem ainda conquistou o Brasileirão e já tinha um título Estadual no currículo.

O Fulham volta a campo no sábado (23), diante do Bournemouth, segundo colocado com nove pontos a menos. A partida pode decidir o campeão da competição.