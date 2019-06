Ex-auxiliar de Ancelotti revela a conversa tática que mudou a carreira de Cristiano Ronaldo

Paul Clement, que trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, falou que os planos do italiano eram diferentes para o atacante português

Em entrevista à Stadium Astro, Paul Clement, ex-auxiliar técnico do , revelou uma importante conversa entre Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti que fez com que fosse potencializada a capacidade do atacante português.

A princípio a ideia de Ancelotti era jogar com Cristiano Ronaldo fazendo a função de centroavante. Isso, porém, foi o motivo da conversa entre jogador e técnico e que acabou resultando em duas das melhores temporadas de CR7 com a camisa do Real Madrid.

"Carlo tinha a ideia de que Cristiano jogaria como centoavante. Poderia ser ele com Benzema ou com Benzema entrando durante o jogo. Ele queria deixar Cristiano livre para que ele fizesse mais gols e tivesse menos responsabilidades, porque quando você joga pelos lados, você tem que acompanhar as descidas. Ele começou assim na pré-temporada. Eu não lembro se ele chegou a começar a temporada regular assim, mas chegou a atuar nessa posição. Mas ele disse ao Carlo: 'Eu não estou confortável de jogar nessa posição porque eu fico de costas para o gol e essa não é a minha força'", contou Clement.

Após a demissão de Ancelotti do Real Madrid e a admissão no de Munique, Paul Clement seguiu o técnico italiano. Porém, no seu período na Baviera recebeu um convite para treinar o Swansea, do , que disputava a Premier League e estava ameaçado de rebaixamento. Clement salvou os cisnes naquela temporada, mas foi demitido poucos meses depois do início da seguinte.

Ele continuou seu relato da conversa entre Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti.

"Cristiano disse: 'Eu prefiro vir da esquerda, correndo em sentido aos defensores para chutar e dar cruzamentos'. E um dos grandes pontos do qualidade de Carlo é que ele não disse: 'Você vai jogar como centroavante e vai se sair bem'. Ele disse: 'Cristiano, você precisa se sentir confortável", disse Clement.

"Então nós colocamos ele na esquerda e o que Ancelotti fez foi organizar o time para permitir que Ronaldo usasse suas características ofensivas e não teria que ajudar na marcação pelo lado esquerdo. Nós jogávamos no 4-3-3 e no lado esquerdo do meio de campo ele escalou Ángel di Maria, que corre muito. Nós sabíamos que se Cristiano fosse para frente, Di Maria conseguiria voltar para fazer cobertura e ajudar Marcelo, que era o lateral-esquerdo. Nós sabíamos o que ele gostava e no que ele era bom. Carlo Ancelotti deu a ele a chance de provar isso", falou Paul Clement.