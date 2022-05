Everton entra na mira da FA após invasão de torcedores

Recentes invasões em campos de futebol acenderam um alerta na FA (Associação de Futebol da Inglaterra). Nos casos mais recentes, em jogos de Sheffield United e Everton, agressões entraram no radar da entidade, que prometeu rever o regulamento.

Ao se livrar do rebaixamento, nesta quinta-feira (19), o Everton viu sua torcida invadir o gramado do Goodison Park, antes mesmo do final do jogo, para comemorar com os jogadores. Porém, no meio da festa, um dos torcedores acabou levando um chute de Patrick Vieira, treinador adversário, ao insultá-lo dentro de campo. O caso está sendo tratado com seriedade pela FA que, junto com a polícia inglesa, abriu uma investigação para apurar o ocorrido.

E, além do caso do Everton, a prisão de um torcedor do Nottingham Forest que agrediu Billy Sharp, capitão do Sheffield United, também chamou a atenção da FA. Agora, o órgão regulador do esporte diz que vai tentar revisar seus próprios regulamentos sobre o assunto, enquanto pede aos clubes que façam mais para combater o problema.

"Estamos muito preocupados com o aumento do comportamento anti-social dos torcedores à medida que chegamos ao final da temporada", disse um comunicado oficial da FA publicado nesta sexta-feira (20). "Os estádios de futebol devem sempre ser um espaço seguro e agradável para todos, e esses incidentes são completamente inaceitáveis ​​e não têm lugar no nosso jogo".

Mais artigos abaixo

A entidade ainda reforçou que a atitude dos torcedores, além de inapropriada, representa um perigo aos atletas e pessoas envolvidas no jogo em perigo. "É ilegal entrar na área de campo em qualquer estádio e essas ações estão colocando jogadores, torcedores e pessoas que comandam o jogo em grande risco. Isso simplesmente não pode continuar e podemos confirmar que estamos investigando todas as ocorrências".

"Os clubes têm um papel vital na solução desse problema e precisam impedir que ocorram invasões de campo, além de tomar suas próprias medidas contra aqueles que desrespeitam as regras e a lei", escreveu a FA, que prometeu endurecer o próprio regimento. "Também estamos revisando nossos regulamentos para ajudar a eliminar esse comportamento e garantir a segurança de todos dentro de um estádio".

Além das invasões, o uso de drogas nos jogos na Inglaterra também acenderam o alerta da FA, principalmente desde a final da Euro 2020.