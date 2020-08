Evanílson tem contrato com o Fluminense até quando?

O atacante já começa a despertar interesse do exterior, mas o Tricolor não tem direito de opinião em negociações

Em meio a um com nomes conhecidos do futebol, como Fred, Paulo Henrique Ganso e Nenê, um garoto tem chamado atenção. Evanílson, o atacante de apenas 20 anos de idade já está despertando interesse do exterior.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

evanilson futebol clube — geovanaᶠᶠᶜ (@geosiq_) August 13, 2020

Evanílson é um dos destaque do time carioca, com oito gols marcados em 19 partidas disputadas e, segundo o Globoesporte.com, o City Football Group, que opera diversos times pelo mundo, inclusive o , estaria interessado na contratação do atacante e já teria até feito uma proposta.

Mais times

A ideia não seria já mandar o jogador para o gigante inglês, mas sim para um dos times menos badalados da empresa. O Fluminense, porém, ainda não teria sido comunicado da proposta, que foi feita diretamente à Tombense, clube ao qual o atacante pertence.

O Fluminense era dono de Evanílson, mas acabou não chegando a um acordo com o jogador para a renovação de contrato, que ia até fevereiro de 2020. Assim, o atacante acabou acertando com a Tombense, que o emprestou de volta ao Tricolor.

Mais artigos abaixo

Até quando vai o contrato de Evanílson com o Fluminense

Depois de quase perder Evanílson, que chegou ao clube em 2013, ainda nas categorias de base, de graça, o Fluminense conseguiu manter - de certa forma - o jogador nas Laranjeiras, através de um contrato de empréstimo, válido até dezembro de 2021.

Quanto o Fluminense pode ganhar com uma venda de Evanílson

Antes da ida do atacante para a Tombense, o Tricolor possuía 60% de seus direitos econômicos, mas o percentual, agora, com o empréstimos é diferente.

No novo formato de contrato, o Fluminense possui 10% de Evanílson, e mais 20% de direito de vitrine, ou seja, por mostrar o jogador para o mundo, recebe mais 20% de uma venda - caso seja feita antes do fim do empréstimo, mas ao mesmo tempo, o clube carioca não pode aceitar ou recusar nenhuma proposta, com a negociação dependendo única e exclusivamente da Tombense. .