Evanilson e Luiz Adriano: as certezas de Fluminense e Palmeiras no ataque

Atacantes fazem duelo particular no Maracanã e se firmam como titulares incontestáveis

O pagou caro por Rony e o finalmente trouxe o ídolo Fred de volta. Mas neste 2020 os dois nomes incontestáveis dos ataques do e do Tricolor são respectivamente Luiz Adriano e Evanilson.

Nesta quarta-feira, no Maracanã, os dois balançaram as redes no empate por 1 a 1 no confronto entre cariocas e paulistas, válido pela segunda rodada do Brasileirão.



O primeiro a marcar foi Luiz Adriano. Aos 14 minutos de jogo, ele recebeu de Zé Rafael e bateu no canto de Muriel. Oitavo gol dele no ano (artilheiro isolado da equipe, contra sete de Willian Bigode).

Na etapa final, o camisa 10 palmeirense poderia ter definido a vitória, após passe de Lucas Lima, mas chutou para fora. Ainda assim, foi eleito o melhor em campo em eleição da TV Globo.



"Fico feliz, mas tive a oportunidade de fazer o segundo gol. Podia dominar, mas chutei de primeira para fora. Faltou um pouco de concentração no gol deles e acabamos saindo com o empate. Jogamos melhor que eles e tivemos mais oportunidades de gol", comentou.

Luiz Adriano, vale lembrar, já havia feito o gol do Verdão no empate por 1 a 1 com o , no último sábado - a equipe levaria o título do Paulista nos pênaltis. Ano passado, contra o mesmo Fluminense, ele fez um hat-trick no Allianz Parque.

"Luiz é um jogador que define. Precisa de mais gente que enfie a bola para ele. O Brasileiro é diferente do Paulista. Jogos mais difíceis. É preparar bem para colocar ele na cara do gol, porque ele bota pra dentro, mas tem que colocar na frente do gol", afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo no Maracanã.

Evanilson e mais 10

Pelo lado do Tricolor, Fred teve uma noite a se lamentar. Foi desarmado no lance do gol de Luiz Adriano e ainda no primeiro tempo sentiu uma lesão, saindo para a entrada de Marcos Paulo aos 32 minutos. Evanilson virou a referência do ataque e não decepcionou. Pouco depois, aos 38, matou com estilo e contou com um desvio da zaga para fazer um belo gol.



Foi o sétimo gol do prata da casa em 17 jogos em 2020. Ele está só atrás de Nenê, que anotou nove. Elogiado por atuar em várias posições do ataque e finalizar bem com as duas pernas, o garoto de Xerém vai virando ameaça até para Fred no time titular - como mostram as reações da torcida abaixo.

Evanilson é a maior revelação de Xerém nos últimos anos. Não tem mais o que discutir. — Wemerson (@wemersonffc) August 13, 2020

6 minutos pro treineiro descobrir que Evanilson é um doa melhores centroavantes do . — Gabriel Amaral (@gabrielamaralll) August 13, 2020

Não tem como negar que o Fred é muito ídolo do Fluminense. Mas também não tem como negar que hoje, entre ele e Evanilson, existe um abismo de diferença. O moleque de Xerém está voando. — Daniel Brasil (@danielbrasil3) August 13, 2020

Evanilson é o único que pode nos salvar — DailyFred (@DailyFlu) August 13, 2020

Evanilson pode não ter saído com a vitória no Maracanã, assim como Luiz Adriano, mas, neste momento, os dois são as únicas certezas dos ataques de e Palmeiras para a sequência do Brasileirão.