Estafe de Wendel viaja à Rússia para tentar destravar saída do Zenit: Flamengo manifesta interesse

Diante das dificuldades em outras frentes, rubro-negro topa abrir negociação pelo volante

De olho no mercado da bola, o Flamengo avisou ao estafe de Wendel que pode avançar nas tratativas pelo volante de 25 anos, mas com uma condição: desde que não entre em atrito com o Zenit. Desta forma, o principal empresário do atleta viajará nos próximos à Rússia para conversar com o clube sobre a possibilidade de fazer negócio com o rubro-negro.

Conforme trouxe a GOAL, o Flamengo não tinha o jogador em suas lista de prioridades por conta das tratativas com o próprio Zenit por Claudinho e com o River Plate por De La Cruz. Com a dificuldade para avançar nas duas frentes, especialmente pelo uruguaio, o rubro-negro se abre a possibilidade de contratar Wendel, que entrou na lista de atletas negociáveis do clube russo.

Segundo soube a GOAL, o estafe do atleta precisa trabalhar numa manobra que seja favorável ao rubro-negro. O clube russo conversou recentemente com o Palmeiras e pediu uma alta quantia em dinheiro ou uma boa composição envolvendo jogadores de peso, o que foi descartado pelo Alviverde.

A princípio, o Flamengo também descarta envolver jogadores e está interessado num empréstimo com opção de compra. Ainda conforme trouxe a GOAL, Wendel dá preferência ao Flamengo. O jogador deixou claro para seu estafe que o desejo é vestir a camisa rubro-negra.

Em 2022, o Flamengo estava disposto a fazer um esforço pelo jogador, mas ele optou por renovar o contrato com o Zenit. Um ano depois, o desejo de Wendel mudou, especialmente após passar por problemas familiares recentemente. Além do Palmeiras, o jogador recebeu consultas de dois clubes da Turquia e um da Arábia Saudita, mas sem nenhum avanço até o momento.