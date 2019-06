Estados Unidos 2 x 1 Espanha: americanas pegam França nas quartas da Copa feminina

Estados Unidos derrotam a Espanha e avançam de fase do Mundial feminino; adversária será a França

Nesta segunda-feira (24), a seleção dos garantiu vaga às quartas de final da feminina após vencer a por 2 a 1, e irá encarar a na próxima fase do torneio.

Favorita ao título do Mundial, as norte-americanas tiveram dificuldades ao longo da partida para garantir a classificação. Mas depois de duas cobranças de pênalti, o time comandado pela atacante Morgan permaneceu à frente no placar.

Agora, com a vaga nas quartas garantida, os Estados Unidos vão enfrentar a anfitriã França no mundial. A equipe francesa eliminou o no último domingo (23), em partida decidida na prorrogação.

França e Estados Unidos se enfrentam na próxima sexta-feira (28), às 16h (Brasília), nos Estádio Parc des Princes. Quem passar do embate irá encarar Noruega e , nas semifinais.