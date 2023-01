Esqueceu? Ancelotti brinca com "climão" após Rodrygo não o cumprimentar em substituição

Carlo Ancelotti brincou que Rodrygo “esqueceu” de apertar sua mão depois de fazer sua substituição

O Real Madrid conseguiu uma classificação heroína ao bater de virada, por 3 a 2, o Villarreal na Copa do Rei nesta quinta-feira. Porém, durante o segundo tempo, uma situação entre o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Rodrygo levantou um "climão" no equipe merengue.

O técnico italiano decidiu promover a saída do brasileiros aos 56 minutos da partida para a entrada de Marco Asensio. No entanto, Ancelotti não gostou ao perceber que Rodrygo não o cumprimentou na saída do gramado.

Depois, o treinador foi flagrado pela transmissão da partida dando uma bronca no brasileiro no banco de reservas por não ser cumprimentado pelo jogador

Questionado na coletiva de imprensa, o italiano disse: "A mudança de Rodrygo é porque ele estava um pouco cansado e eu preferi não arriscar. Ele não me cumprimentou porque acho que esqueceu, não vejo nenhum motivo", brincando com a situação.

Getty Images

O Real perdia por dois gols no intervalo para o Villarreal, mas encenou uma virada emocionante no segundo tempo, com Vinícius Junior, Eder Militão e Dani Ceballos marcando pela equipe merengue. Rodrygo, por sua vez, não teve uma grande atuação e foi substituído, também por conta de um cansaço, relatado pelo treinador.

Agora, o Real Madrid deve aguardar o sorteio para saber quem enfrenta nas quartas de final da Copa do Rei. Antes disso, a equipe enfrenta o Athletic no próximo domingo, às 17h (de Brasília), por La Liga.