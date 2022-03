Espanha x Islândia: escalação, desfalques e mais do amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (29) para Espanha x Islândia, em partida válida por um amistoso internacional, a partir das 15h45 (do horário de Brasília). A La Roja aproveita a Data Fifa para se preparar para a próxima Copa do Mundo, que acontece no Qatar.

A Espanha, por sua vez, segue para a disputa do Mundial com, por enquanto, outras 18 equipes e mais o país-sede, o Qatar.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, e em preparação para os jogos da Copa do Mundo 2022, a Espanha deverá mandar para campo a mesma escalação do jogo passado, já que o técnico Luis Enrique quer manter os mesmos jogadores e o entrosamento para a disputa do Mundial.

A Islândia, porém, terá alguns desfalques em relação a partida disputada com a Finlândia na última sexta-feira, 26 de março.

Mais artigos abaixo

Possível escalação da Espanha: D. Raya; Carvajal, Eric Garcia, Pau Torres, M. Alonso; Rodri, Pedri, Gavi; Sarabia, Ferrán Torres e Morata.

Possível escalação da Islândia: Runarsson; Sampsted, Bjarnason, Grétarsson, Magnusson; Thordarson, Bjarnason, Helgason; Sigurdssson, Boovarsoon e Baldursson.

DESFALQUES

ESPANHA:

Diego Llorente: lesionado

ISLÂNDIA:

Elías Rafn Ólafsson, Gudmundur Thórarinsson, Jon Dagur Thorsteinsson (lesionados)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Espanha e Islândia será transmitido ao vivo pelo Estádio TNT Sports, no streaming, nesta terça-feira (29).