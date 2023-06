Espanha x Itália ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Liga das Nações

Seleções brigam por uma vaga na final nesta quinta-feira (15), a partir das 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Espanha e Itália se enfrentam na tarde desta quinta-feira (15), às 15h45 (de Brasília), no De Grolsch Veste, nos Países Baixos, pela semifinal da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Espanha chegou na semifinal após terminar a Liga A na liderança do Grupo 2, com 11 pontos. Após dois empates em seus primeiros jogos contra Portugal e República Tcheca, a equipe se recuperou e alcançou três vitórias em um total de seis jogos disputados. No entanto, enfrentaram uma derrota para a Suíça ao longo da competição.

"Sinto-me feliz por ter a oportunidade de encarar três grandes seleções, neste caso a semifinal com a Itália, que considero, obviamente, uma grande adversária. Valorizamos muito e estamos muito contentes porque vamos poder competir. Estamos a par de todas as melhores seleções do mundo e estamos muito ansiosos por esta competição", apontou o técnico Luis de la Fuente.

Do outro lado, a Itália também terminou na liderança do Grupo 3, com 11 pontos e 61% de aproveitamento. O técnico Mancini atravessou um momento de instabilidade no cargo após não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2022 devido à derrota nos playoffs contra a Macedônia do Norte. Porém, a seleção restaurou algum orgulho ao passar por um grupo difícil incluindo Alemanha, Inglaterra e Hungria, para chegar à sua segunda final consecutiva da Nations League.

"Antes de mais, é um grande feito estar de novo entre os quatro finalistas. No grupo tínhamos boas equipes como Alemanha, Inglaterra e Hungria. Estamos na fase final e é claro que queremos vencer como os outros, mas não vai ser fácil. Tive que fazer algumas escolhas, infelizmente alguém ficou de fora, mas os caras que estão aqui todos merecem", afirmou Roberto Mancini.

Vale destacar que será a segunda vez em dois anos, que as seleções se encontram nas semifinais da Liga das Nações. A La Roja saiu vitoriosa em 2021, antes de ser derrotada pela França na final. Agora, o vencedor avançará para enfrentar a Holanda ou a Croácia na decisão marcada para o próximo domingo (18).

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini. Técnico: Roberto Mancini.

Desfalques

Espanha

Não há desfalques confirmados.

Itália

Sem desfalques confirmados.

Quando é?