Escândalo atinge a Itália: chefe dos árbitros acusado de fraude em jogos do Inter





A mídia italiana noticiou neste sábado que o diretor de arbitragem Gianluca Rocchi está sendo investigado pelo Ministério Público de Milão por “cumplicidade em fraude esportiva” nas temporadas de 2023/24 e 2024/25. Rocchi, responsável, entre outras coisas, pela designação dos árbitros nas Séries A e B, teria tentado favorecer especificamente o Inter.

Os jogos sobre os quais o promotor público Maurizio Ascione iniciou uma investigação são: Bologna x Inter em 20 de abril de 2025, a semifinal da Coppa Italia (Inter x AC Milan) em 23 de abril de 2025, Parma x Udinese em 1º de março de 2025 e Inter x Hellas Verona em 6 de janeiro de 2024.

No caso de Udinese x Parma, Rocchi é acusado de ter interferido ativamente com o VAR Daniele Paterna, que inicialmente não pretendia chamar o árbitro Fabio Maresca para a tela após uma suposta mão na área do Parma.

“Observe a posição do braço. Parece que ele está encostado no corpo”, disse Paterna, que, momentos depois, olhou para trás. Alguns segundos depois, Paterna se virou e disse: “Pode ser pênalti.” Assim, acabou sendo marcado um pênalti para a Udinese, que aproveitou a oportunidade com Florian Thauvin e venceu por 1 a 0.

O Ministério Público acredita ter provas suficientes de que Paterna se virou para Rocchi, que teria batido várias vezes na janela enquanto os presentes na sala do VAR discutiam sobre o possível pênalti para o Udinese. O vídeo (no final deste artigo) da sala do VAR do momento em questão é o ponto central da investigação.

Em torno do jogo entre Bologna e Inter, Rocchi teria intervindo quando ficou claro que Daniele Doveri iria apitar a partida. Por motivos pouco claros, o Inter não estava satisfeito com a escolha de Doveri, e Rocchi decidiu designar Andrea Colombo para a partida, em vez de Doveri. Dessa forma, o Inter evitou que Doveri fosse designado para seus “jogos mais importantes”.

A escolha de Colombo, aliás, não foi necessariamente vantajosa para o Inter. Riccardo Orsolini marcou o gol do 1 a 0 no final da partida entre Bologna e Inter. O gol surgiu de um lançamento lateral, que na verdade foi executado muito adiante no campo. Doveri foi designado para a partida entre Inter e Milan na Coppa Italia, em vez de Bologna x Inter, para evitar que ele apitasse a final. O Milan derrotou o Inter por 3 a 0.

Em torno do jogo Inter x Hellas Verona, em janeiro de 2024, Rocchi também teria interferido ativamente no VAR. Antes do gol de 2 a 1 marcado pelo jogador da Inter Davide Frattesi aos 93 minutos, o companheiro de equipe Alessandro Bastoni acertou o jogador do Parma Ondrej Duda com o cotovelo. O árbitro Michael Fabbri validou o gol, mas aguardava a decisão do VAR Luigi Nasca.

Nasca analisou se houve impedimento ou outras irregularidades em torno do gol de Frattesi, mas não constatou nenhuma infração e deixou Fabbri validar o gol. Curiosamente, a cotovelada de Bastoni não foi analisada de forma alguma. Segundo o promotor, Nasca omitiu isso deliberadamente “em conluio com outros”.

Rocchi será interrogado em 30 de abril e, entretanto, decidiu se afastar do cargo de gerente de assuntos arbitrais. O suspeito afirma ser inocente. “Tenho certeza de que sairei ileso e mais forte do que antes.”