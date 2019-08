Seleção: como convocação de Tite poupou times brasileiros em decisões importantes

Técnico optou por não convocar jogadores de equipes que estão em fases decisivas na Copa do Brasil e Libertadores

Nesta sexta-feira (16), o técnico Tite revelou os 23 convocados para os amistosos da seleção em setembro, nos . Algumas ausências na lista levantaram questionamentos por parte dos torcedores que não concordaram com o treinador, especialmente em relação a jogadores em alta no e outros jovens em ascensão. Por sua vez, o comandante usou do “bom senso”, segundo ele, na hora de decidir quem defenderia as cores do país nos duelos contra e .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Os amistosos vão ocorrer nos dias 06 e 10 do mês seguinte, datas próximas aos duelos de volta das semifinais da e semifinal da Libertadores.

Gabigol, Rodrigo Caio, , Dudu e Bruno Guimarães eram os principais cotados a fazerem parte da lista de Tite entre os atletas que jogam no Brasil, o que não correu. A justificativa seria justamente o momento decisivo para os clubes nacionais nesta fase da temporada.



(Foto: Getty Images)

O está na disputa por uma vaga à final da Copa do Brasil, ao lado do -PR e briga por um lugar na semifinal da Libertadores, assim como e . Desfalques de tamanha importância para os respectivos clubes com os dos nomes citados acima poderiam ser um perda técnica irreparável.

Durante a entrevista coletiva após a convocação, Tite explicou o motivo pelo qual não chamou os jogadores e citou a Copa do Brasil: “Escolhas são passíveis de preferência, mas o cuidado para manter o equilíbrio da competição. Não só em relação ao Flamengo, assim como o critério técnico com relação à Copa do Brasil. É um momento decisivo, não tem necessidade de gerar um desequilíbrio. As equipes são postulantes a títulos, e compete a nós, mesmo que legalmente estejamos amparados, termos uma visão de bom senso.

Flamengo

O time carioca esperava ter Gabigol, Rodrigo Caio e Bruno Henrique entre os convocados. Desses, apenas Bruno Henrique fará parte do elenco da seleção durante os amistosos. Em tese, o atacante teria condições de atuar com o Flamengo na partida de volta da Libertadores contra o , em 28 de agosto, tendo tempo de sobra para se apresentar à delegação antes do primeiro amistoso, diante da Colômbia ocorre em 06 de setembro, em Los Angeles.



(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação)

Caso o Fla conquiste vaga à semifinal da Libertadores, correria o risco de perder atletas para os amistosos de outubro em caso de nova convocação: as datas FIFA deste mês acontecem entre os dias 7 e 15, em meio à disputa das semifinais.

Palmeiras

Weverton foi o único nome palmeirense escolhido por Tite, no entanto, Dudu estava entre os favoritos a jogar ao lado do companheiro de clube.

Por outro lado, o goleiro alviverde irá desfalcar o Palmeiras em duas rodadas do : contra o (7 de setembro, fora) e (dia 10, em casa), duelo adiado válido pela 16ª rodada.

Grêmio

, artilheiro do time na temporada e um dos destaques do elenco comandado por Renato Gaúcho foi peça essencial do esquema tático de Tite durante o título da .

Ainda assim, o técnico do Brasil preferiu não convocar o atleta: o Grêmio, vale lembrar, entra em campo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o em 04 de setembro, apenas dois dias antes do primeiro amistoso.

Da mesma forma, o 'Cebolinha' ficará indisponível para a partida contra o no dia 8 de setembro, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada do primeiro turno.

Athletico-PR

Preocupado com uma possível ausência de Bruno Guimarães para o duelo de volta da Copa do Brasil diante do Grêmio, o paranaense não corre mais este risco. O jogador não estava entre os 23 nomes escolhidos por Tite. O Athletico perdeu o primeiro jogo das quartas, na Arena Grêmio, por 2 a 0.