Neymar volta à seleção mesmo sem jogar; Bruno Henrique é a grande novidade

Craque do PSG é convocado mesmo em negociações de transferência; flamenguista é a uma aposta na ausência dos semifinalistas da Copa do Brasil

Tite decidiu seguir o protocolo em sua primeira convocação após a conquista da . Mesmo sem jogar e fora do dia a dia do por conta de uma possível transferência, Neymar está de volta à seleção para os amistosos contra e . O camisa 10 foi o principal nome de uma lista repleta de novidades, entre elas Bruno Henrique, destaque do na temporada cuja convocação já havia sido antecipada pela Goal Brasil.

Em anúncio feito na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, Tite anunciou 23 nomes e poupou os clubes envolvidos na Copa do - , Inter, e Athlético-PR. A opção do treinador tira da lista nomes certos, como Cebolinha, e possíveis novidades como Bruno Guimarães, Edenílson e Dedé. A seleção também não pode contar com Gabriel Jesus, suspenso por conta da expulsão e os golpes desferidos na cabine do VAR na final da Copa América.

As novidades, então, foram Ivan, jovem da que ganha a primeira chance; Samir, ex-Flamengo que está há duas temporadas no futebol italiano; Jorge, que vem em alta no ; e Bruno Henrique, hoje destaque do Flamengo. Além deles, Vinicius Jr. representa uma certa mudança depois de ter perdido espaço para David Neres às vésperas da Copa América.

Veja a lista completa:

Ederson ( )

Ivan (Ponte Preta)

Weverton ( )

Daniel Alves ( )

Eder Militão ( )

Fagner ( )

Jorge (Santos)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (SPG)

Samir ( )

Alex Sandro ( )

Arthur ( )

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho ( )

Allan ( )

Lucas Paquetá ( )

Philippe Coutinho (Barcelona)

Neymar (PSG)

Richarlison ( )

David Neres ( )

Bruno Henrique (Flamengo)

Roberto Firmino (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)