Encontro de torcedores do Palmeiras para a final termina em confusão generalizada

Neste sábado (12), em meio a derrota do Palmeiras para o Chelsea no Mundial de Clubes 2021, um homem acabou baleado próximo a região do Allianz Parque, estádio do clube brasileiro.

Imagens da Band, na TV aberta, mostram um homem correndo no meio da multidão de torcedores palmeirenses. Outros dois foram atrás dele e, ao chegar mais próximo, um dos rapazes tomou um tiro na região do abdómen, aos 35 anos.

Policiais chegaram na região e conseguiram prender, segundo o Capitão Bonifácio, da Polícia Militar, o homem que portava a arma de fogo no confronto entre torcedores.

O duelo terminou em 2 a 1 para o clube inglês e deu o título do torneio para o Chelsea, com gols de Havertz e Lukaku, para os Blues, e de Raphael Veiga, para o Palmeiras.