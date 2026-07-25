O Real Madrid abriu a porta a uma possível saída de Vinícius Júnior neste verão, caso o Arsenal decida transformar o seu interesse inicial numa grande proposta financeira, num contexto de impasse nas negociações para a renovação de contrato do astro brasileiro, que entra na sua última temporada com o clube espanhol, segundo notícias da imprensa.

O jornal"Daily Mail" britânico noticiou, neste sábado, que as negociações para a renovação não registaram qualquer progresso ao longo dos últimos 12 meses, devido à exigência de Vinícius de receber um salário próximo do de Kylian Mbappé, o mais alto da equipa, para além de um elevado prémio de fidelidade, num momento em que o Real Madrid não pretende arriscar perder o jogador a custo zero, no verão de 2027.

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O relatório acrescentou que não se espera que o treinador José Mourinho se coloque no caminho de qualquer negócio, apesar da grande estima que tem pelo potencial do jogador, já que considera que a sua saída poderá resolver um dilema tático de que sofreram tanto Carlo Ancelotti como Xabi Alonso, que consiste na dificuldade de integrar Vinícius e Mbappé na linha ofensiva, devido ao facto de ambos quererem ocupar os mesmos espaços e à limitação dos seus papéis defensivos.

Além disso, a relação entre Vinícius e Mbappé também não era ideal fora do campo, tendo o francês responsabilizado o seu companheiro por ter contribuído para a demissão de Xabi Alonso, depois de os protestos do brasileiro contra a sua substituição terem desencadeado uma crise que enfraqueceu a posição do treinador, que acabou por ser demitido apesar da tentativa de Mbappé de o apoiar, ao participar na Supertaça de Espanha sem estar em plenas condições, segundo o "Daily Mail".

O jornal acrescentou que Mourinho já tinha lidado com situações semelhantes, durante a sua primeira passagem pelo Real Madrid, quando concordou com a saída de Raúl e Guti para reduzir a tensão dentro do balneário.

Desentendimento entre Mourinho e Vinícius

O relatório abordou também o desentendimento que surgiu entre Mourinho e Vinícius, após o confronto com o Benfica no play-off da Liga dos Campeões, depois de o jogador brasileiro ter acusado Gianluca Prestianni de lhe dirigir insultos racistas.

Mourinho afirmou após o jogo que não podia garantir a veracidade de nenhuma das duas versões, tendo ainda criticado a forma como Vinícius celebrou o seu golo, algo que não foi bem recebido no círculo do jogador, e que não deu origem a qualquer tentativa de reconciliação.

A persistência da crise da renovação coloca o clube merengue perante duas opções: satisfazer as exigências de Vinícius com um contrato no valor de cerca de 30 milhões de euros por temporada, para além de um prémio de fidelidade no valor de 15 milhões de euros, ou estudar a sua venda neste verão, caso o Arsenal apresente uma proposta adequada, de forma a evitar perdê-lo a custo zero após o fim do seu contrato.