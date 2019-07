"Do técnico ao dono do United, todos sabem que Pogba deseja sair", diz agente

Mino Raiola, empresário do meio-campista francês, abre o jogo e admite que a intenção é tirá-lo de Old Trafford na atual janela de transferências

Mino Raiola revelou que está em processo para tirar Paul Pogba do na atual janela de transferências. Pogba é tema desde que mercado da bola se iniciou, com e interessados em levá-lo.

O jogador de 26 anos ficou entre os artilheiros dos Red Devils em todas as competições na última temporada, marcando 16 gols em uma desapontante campanha dos comandados de Ole Gunnar Solskjaer.

O atleta da seleção francesa teve seus brilhos na temporada e pode deixar a equipe inglesa no atual mercado da bola. Em entrevista ao The Times, Mino Raiol afirmou:

"Todo mundo no clube, do técnico ao dono, sabe qual é o desejo do Paul [Pogba]. Todo mundo sabe que ele está disposto a se transferir. Nós estamos no processo para que isso aconteça. Todos sabem qual o sentimento do Paul".

Apesar de a pré-temporada dos Red Devils estar próxima, Mino Raiola não se incomodaria se o jogador se unisse aos seus companheiros de elenco: "Não posso dizer nada. Eu vivo dia a dia", acrescentou.

Pogba chegou ao Manchester United em agosto de 2016, vindo da Juventus. À época, ele foi a transação mais cara da história do futebol, sendo adquirido por 89 milhões de libras (R$ 425,6 milhões na cotação atual). O seu contrato no Old Trafford se encerra em julho de 2021.