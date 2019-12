Zidane insiste em Pogba, mas precisa convencer o Real Madrid

Apesar da boa sequência do time, Zidane ainda quer contar com o atacante em seu elenco

Segundo informações do jornal espanhol Marca, apesar da falta de interesse do clube, o técnico do , Zinedine Zidane, ainda quer contar com o atacante Paul Pogba em seu time para a próxima temporada, seja em janeiro ou apenas em junho.

O clube espanhol não tem a mesma vontade que o técnico. A diretoria acredita que os valores que devem ser envolvidos na negociação sejam de aproximadamente 120 milhões de euros, o que não compensaria por ser o mesmo pago pelo meia belga Hazard na última janela. Fora o alto salário do atacante, que também não agrada os espanhóis, embora Zidane insista que esse não é um problema.

Além dos altos valores, o clube acredita que a contratação poderia atrapalhar a ascensão do uruguaio Fede Valverde, mas o técnico já disse em entrevista que não acha que o jovem seja como Pogba.

O jogador francês também se mostra interessado na transação, confirmou a Zidane que o Real Madrid seria sua primeira opção em caso de negociações. No entanto, assim como o Real Madrid, o , atual time de Pogba, também não se anima com a transferência, tornando-a ainda mais difícil, apesar de saberem do desejo do jogador de ir à Madrid.

Pogba, que está se recuperando de uma lesão sofrida no jogo contra o Norwitch.